Así está el supermercado que fue saqueado hace un mes en Usme

En estado de total vigilancia permanece el supermercado Merkandrea, ubicado en el sector de Santa Librada, Usme, el cual fue saqueado varias veces por hordas de ciudadanos durante la última semana del pasado mes de febrero. Esa es la sensación que queda luego de visitar y recorrer el sitio durante varias horas.

En el primer piso, donde las nueve líneas de estanterías volvieron a verse surtidas y con clientes que circulan de manera constante, se observa la presencia de múltiples vigilantes. Por los distintos pasillos caminan al menos siete hombres equipados con radioteléfonos, dos de ellos ubicados en la entrada principal y los demás repartidos en puntos estratégicos. No deja de llamar la atención que ninguno luce distintivos de empresas de seguridad sino que van vestidos de paisanos.



Tan solo un octavo hombre, este sí uniformado, custodia la entrada lateral (calle 74B sur con carrera 14, o avenida Caracas), por la que ingresan los clientes que llegan en vehículos o los proveedores que vienen a descargar sus mercancías. No hace falta ser muy observador para darse cuenta que todo el tiempo se comunican unos con otros y reparan en cada persona que entra, permanece y abandona el sitio.



Al abordar a algunos de estos custodios todos coinciden en su hermetismo. Advierten que no están autorizados para dar declaraciones cuando se les pregunta cuáles son las alertas que tienen o en qué momento deben cerrar las puertas del establecimiento para que no se repitan los robos masivos que se vivieron allí y que dejaron millones de pesos en pérdidas.



En principio la comunidad manejó la hipótesis de que el negocio pertenecía a miembros de las Farc y que eso detonó los excesos de la gente. Sin embargo, las autoridades no han logrado comprobar esos señalamientos (aunque en el lugar se incautaron varias armas).



Desde comestibles hasta elementos de aseo, pasando por bebidas alcohólicas y útiles escolares, este almacén ofrece todo lo básico que cualquier otra gran superficie de su tipo.



El segundo piso (lo mismo que el tercero y el cuarto) tienen vista sobre la nave central donde se emplazan los pasillos de ventas. Justo allí, en ese segundo nivel, se encuentran las oficinas administrativas, desde las cuales se ve salir y caminar un noveno vigía, el más veterano de todos, y quien se ocupa de impartir órdenes a los demás. De hecho, se le ve señalar a visitantes sospechosos para que sus subalternos los requisen (o les pidan que abran sus mochilas y bolsos) a la salida del lugar.



Durante los últimos días del mes pasado policías y hasta unidades de la Policía Militar prestaron guardia en las afueras de Merkandrea. Pero en marzo los operativos de seguridad finalizaron y la zona volvió a una tensa calma.



“Estuvieron haciendo vigilancia constante después de los saqueos. Por ahora todo está dentro de la normalidad y esperamos que siga así, porque esa vez fue contra el supermercado pero otro día puede ser el negocio de uno el que lleve del bulto”, expresó Alirio, propietario y técnico de un taller de electrónica.

Estuvieron haciendo vigilancia constante después de los saqueos. Por ahora todo está dentro de la normalidad FACEBOOK

TWITTER

Sobre la avenida Caracas la concurrencia del sector es alta, pues es una suerte de bulevar donde se ubican panaderías, tiendas, ópticas y todo tipo de comercios y comederos.



“La verdad es que además del susto de los primeros días a ninguno de los que trabajamos por aquí nos hicieron nada, ni a los negocios que tenemos. Eso pasó porque decían que el supermercado era de guerrilleros, pera vaya uno a saber si es verdad o si solo fue cosa de los mismos ladrones que siempre andan por aquí”, finalizó María, trabajadora de una pastelería en frente del señalado local.

FELIPE MOTOA FRANCO

EL TIEMPO

En Twitter: @felipemotoa