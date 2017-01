Llevan un año sin dormir por megaobra en la 100

Hace más de un año que los residentes del edificio La Gran Vía, ubicado en la calle 100 con carrera 7.ª, no han podido dormir, debido al ruido de taladros, máquinas excavadoras y plantas de energía utilizadas para la construcción del complejo empresarial América Centro de Negocios, más conocido como El Pedregal, que da justo frente a sus fachadas, a 65 metros.

Esta megaobra, gerenciada por la empresa Aldea Proyectos S. A. S. y que se inició en el 2014, cuenta con un permiso de la alcaldía de Usaquén (otorgado en la pasada administración) para trabajar las 24 horas del día. Esta autorización incluye los fines de semana y festivos y se ha convertido en “un infierno” para los residentes del edificio La Gran Vía y Edificio Xué, los dos únicos conjuntos residenciales sobre la calle 100 entre carreras 7.ª y 8.ª.

En el permiso se indica que “si más de dos personas presentan alguna una queja sobre ruido en horarios restringidos, esta autorización será revocada”. Según las familias residentes de este sector, esta acción no se ha puesto en marcha.

A pesar de que desde el 31 de mayo del 2016 han enviado derechos de petición más de ocho (8) personas a la alcaldía de Usaquén solicitando que detengan las obras en la madrugada y fines de semana, nunca les han respondido sus quejas.

Uno de los residentes manifiesta “que a las 3 de la mañana nos encontramos mi hijo y mi esposa aquí en la sala, mirando para el techo, porque el ruido es espantoso y no podemos dormir. El olor a diésel es terrible, y la mayoría somos adultos mayores, algunos enfermos. Y a la alcaldía de Usaquén eso no le importa, porque van más de ocho meses que no han respondido seis derechos de petición”, afirma Carlos Eduardo Vergara, uno de los afectados.

EL TIEMPO se comunicó con la alcaldía de Usaquén para conocer si consideran retirar el permiso a la empresa Aldea Proyectos para trabajar las 24 horas. A través de su asesor jurídico, Jorge Rozo, afirmaron que “tenemos todas las quejas de los denunciantes, las cuales estamos estudiando para establecer si se encuentra mérito para suspender el permiso, ya sea absoluto o temporal. La decisión la daremos a conocer el 19 de enero de este año”.

Aldea Proyectos, por medio del gerente, Ángel María Rodríguez Ballén, argumentó que este permiso se solicitó porque el tamaño de esa obra así lo requiere. “Estamos trabajando con una maquinaria italiana que nunca se ha usado en Colombia llamada hidrofresas, que por el proceso que cumple debe trabajar durante 24 horas sin interrupción”, explicó el gerente.

Además, aseguran que, para mitigar ruidos, han instalado cabinas de insonorización de fábrica en sus equipos, polisombras y membranas. “Desde que iniciamos las obras hemos desarrollado investigaciones sobre el ruido, hemos realizamos más de 10 reuniones con los copropietarios del edifico para exponerles nuestras actividades, incluso realizamos un plan piloto de insonorización que le planteamos a la administradora del edificio y no aceptaron”, asegura Germán Santamaría, de Aldea Proyectos.

Para estas familias afectadas, el acuerdo no es una solución porque no acaba con la tortura de escuchar taladros y pitos a cualquier hora y día. “Querían que firmáramos ese acuerdo con una cláusula de confidencialidad, además, jamás podríamos volver a quejarnos del ruido o cualquier otro problema que llegase a presentarse, y a cambio de esto instalarían una ventana insonorizada por apartamento. Completamente absurdo”, relata Helia Patricia Díaz, residente del edificio La Gran Vía.

Tanto Aldea Proyectos como los residentes del edificio esperan que la decisión de la alcaldía de Usaquén sea la correcta. Y en el caso de que el permiso no sea suspendido, la empresas asegura que la propuesta de insonorización sigue vigente.

Redacción EL TIEMPO ZONA