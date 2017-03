Lupe es consciente de que en verdad está ayudando a sus pacientes

16 de marzo 2017 , 01:49 a.m.

16 de marzo 2017 , 01:49 a.m.

Amanece en Sesquilé y mientras que las personas del pueblo, de 2.595 metros sobre el nivel del mar, beben una taza de café para espantar el frío, Lupe se prepara para llevar felicidad y contagiar de esperanza a niños en condición de discapacidad.



"Mis padres y yo fuimos los primeros en traer esta raza de perros al país y los segundos en Latinoamérica. Nuestro propósito es utilizar a perritos como Lupe para brindar terapia asistida a personas con enfermedades como parálisis cerebral, mielomeningocele y síndrome de down en la Fundación Dar al Prójimo, en cabeza de mi papá", manifiesta Alejandra Villa, dueña de la mascota.



El origen de la raza australian labradoodle inicia en los años 80, precisamente en Australia, a partir de una petición de una señora invidente, cuyo esposo era alérgico a los pelos de los animales. De este modo surge la idea de criar una raza que, además de tener el temperamento de un perro de servicio, tuviera como ventaja el hecho de no generar alergia por su pelaje.

Algo bonito es que ella es consciente de que en verdad está ayudando a los pacientes a sentirse capaces de enfrentar las enfermedades que padecen. FACEBOOK

TWITTER

En un comienzo se fusionaron las razas poodle standar y labrador retriever. Aunque después, con los objetivos de mejorar la salud y la inteligencia, y de que se tuviera un pelaje hipoalergénico, se hizo un cruce con otras razas como cocker spaniel inglés, el cocker spaniel americano y el perro de agua español. Como el resultado de todo este proceso surgió el australian labradoodle. "Hace cuatro años, pocos países tenían criadero de esta raza. De hecho, en Latinoamérica solo había uno, ubicado en Argentina, lo cual despertó nuestro interés de traerlo a Colombia", dice Alejandra.



El paso a seguir fue contactarse con las personas que tenían esta raza en el país gaucho que, por cosas de la vida, resultaron ser compañeros de Alejandra durante sus estudios en Argentina. Después de ello, se dio la llegada de Lupe, la superheroína, a Colombia.



A Édgar Pacheco le basta con consentir el pelaje ondulado de Lupe, cuyo color es una mezcla entre crema y caramelo, para sonreír. Tanto le gusta su encuentro con esta australian, que cuando su mamá no lo lleva a las terapias, se pone bravo.



"Lupe siempre está dispuesta a consentir, a besar y a jugar con los niños. También le gusta que ellos la consientan, que se sientan bien con ella. Algo bonito es que, pese a que algunos no lo crean, ella es consciente de que en verdad está ayudando a los pacientes a sentirse capaces de enfrentar las enfermedades que padecen. Ella es comprensiva y siempre está dispuesta a ayudar", dice Alejandra.



Así son las terapias

En una de las sesiones se colocan ganchos de colores sobre Lupe para que los niños con problemas cognitivos y de motricidad los retiren y los ubiquen en otro lugar.



“Por ejemplo, le decimos a uno de los pacientes: Retira el gancho azul de Lupe y pónselo a Cleo (otra perra australian labradoodle). Con ello se mejora, tanto la motricidad, como la cognición, lo cual es muy útil para quienes tienen parálisis cerebral”, dice Alejandra, aludiendo al caso de Édgar, quien tiene 20 años de edad, y lleva tres años asistiendo a las terapias.



Con Édgar también se hacen otro tipo de actividades, en la que también se involucran los caballos. "Todo comenzó una tarde en la que estaba llevando a mi hijo, quien ya tiene 20 años, a la clínica sensorial de Sesquilé, en donde le hacen las terapias. Ahí fue donde conocí a Andrés, quien ofreció, de manera gratuita, un tipo de tratamiento alternativo para la enfermedad de mi hijo", dice Marineli, quien alza a su hijo para entregárselo a Andrés Villa, que está sentado en el lomo de Tamarindo, el caballo.



Con esta parte del tratamiento, en la que Édgar cabalga junto a Andrés, se busca que los niños con parálisis cerebral, que se caracterizan por un estado de rigidez en su cuerpo -espasticidad- logren relajar tanto las extremidades como el tronco y la cabeza, y así lograr movimientos que comúnmente no realizan. "Si usted observa, cuando Édgar comienza la terapia tiene las piernas recogidas y no sostiene la cabeza. Sin embargo, luego de unos 20 minutos, en los que cabalgo junto con él, estira las piernas y logra sostener su cabeza por cuenta propia", explica Villa.





Hace tres años, cuando conoció a Lupe, a Édgar le cambió la vida, asegura Marineli, “por eso espero que ella siempre esté en las terapias para ayudarlo. Si usted viera, hasta se pone bravo cuando, por alguna razón no lo puedo traer”, concluyó.



Iván, quien tiene retraso mental leve, además de ser beneficiado, ayuda a otros niños en condición de discapacidad igual que él en las sesiones de terapia. Foto: Rafael Jaller / EL TIEMPO ZONA Tras 10 años de equinoterapia, Iván ya pueda montar a caballo solo. Foto: Rafael Jaller / EL TIEMPO ZONA Lupe se caracteriza por su temperamento, propio de una mascota de servicio: amigable, amorosa e inteligente. Foto: Rafael Jaller / EL TIEMPO ZONA Una de las sesiones consiste en que los niños sigan a Lupe por una pista de obstáculos. Foto: Rafael Jaller / EL TIEMPO ZONA Édgar es feliz con tan solo ver a Lupe. Cuando su mamá no lo lleva a las terapias se pone bravo. Foto: Rafael Jaller / EL TIEMPO ZONA La raza australian labradoodle se caracteriza por ser antialergénica. Foto: Rafael Jaller / EL TIEMPO ZONA Y al final de las terapias, una foto en grupo para el recuerdo. Foto: Rafael Jaller / EL TIEMPO ZONA

Carlos Andrés Cuevas

Redacción EL TIEMPO ZONA