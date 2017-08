Habitantes de La Calera protestan por peaje de Patios

Debido a que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) planea expedir una nueva resolución en la que se reduce el número de beneficiarios que pagan la mitad de la tarifa del peaje de Patios, en La Calera, en ese municipio están protestando desde el pasado viernes.



El subsidio es exclusivo para las personas que acreditan vivir en esa población, al nororiente de Bogotá. A ellos se les dio un chip con el que se identifican en el peaje para que les hagan la rebaja en la tarifa, que en la actualidad es de 8.900 pesos, pero que por el beneficio les queda en 4.700 pesos a esas personas.

De acuerdo con datos de la ANI, son 4.500 personas las que tienen el chip, pero realmente serían solo 2.500 quienes viven en La Calera; el resto corresponde a residentes en Bogotá.



“Se inició un proceso de reorganización y se detectó que se extralimitó el uso de ese beneficio, especialmente con vehículos de habitantes de Bogotá y no de La Calera”, señalaron en la ANI.



Sin embargo, los ciudadanos que se oponen a la medida señalan que esa entidad no limitó el número de beneficiarios en la resolución sobre el peaje, pero que, además, no les cumplieron con el mejoramiento vial que prometieron por ese pago. “La promesa de la construcción de un tercer carril y el mejoramiento de curvas que nunca se cumplió”, señaló Danilo Perdigón, una de las personas que protestó el viernes.



En la ANI señalaron que el beneficio se mantendrá para los residentes de La Calera que usen más de 8 veces al mes el peaje.



BOGOTÁ