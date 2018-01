¡Samurai, vuelve! El clamor de los manifestantes que esperan al rapero

El cielo bogotano manifestó con la lluvia la tristeza por la ausencia de ‘Samurai, el poeta’, rapero desaparecido desde el 13 de diciembre de 2017.



La tarde del pasado viernes 5 de enero de 2018, las lágrimas recorrían los rostros de los asistentes de una marcha que, a pesar de la lluvia, se llevó acabo en el centro de la Bogotá y sus asistentes se mantuvieron firmes con un solo deseo: el regreso de 'Samurai'.

“Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña”, dice la letra de 'Desapariciones' canción que hace algún tiempo hizo el cantante panameño Rubén Blades para inmortalizar y homenajear a todas aquellas personas de las que nunca se supo más. Este párrafo inició con la música, porque fue la gran protagonista de la jornada; en esta se apoyaron los corazones de amigos y familiares, que con dignidad cortaban el llanto y gritaban: “Está vivo y sabemos que va a aparecer”.



Uno a uno los seguidores cercanos a Everson Hernández (Samurai) se fueron reuniendo en el Planetario de Bogotá. Cerca de las 4 de la tarde se inició la manifestación con un número de asistentes que superaba los 200.



La marcha transcurrió entre la carrera Séptima con calle 26 y la Plaza de Bolívar. Los espectadores preguntaban ¿De quién se trata esta vez? Curiosamente, aún sorprende en un país de desaparecidos que otros manifestantes aprovechen para preguntar por su desaparecido, como hizo la familia de Brayan Andrés.



“Soy José Luis Díaz, tío de Brayan Andrés Montaña”, un joven que desapareció hace un año con tres compañeros cuando iba hacia su trabajo. “Hoy aprovechamos para unirnos a la familia del rapero Samurai y preguntar por nuestro familiar”. Afirmó el tío de Brayan que se unió a mitad de la protesta con otros familiares de los amigos de su sobrino que tampoco aparecen.

La prima de Everson, Yined Hernández, habló en nombre de la familia y agradeció los gestos de los miembros del género urbano y seguidores con su primo. Foto: David Guarín / EL TIEMPO

Joaquín Cruz, primo de Samurai, se atribuye el ingreso de Everson al mundo del rap “Es jocoso, él siempre me ha dicho que cuando yo salía a la calle con mis amigos a escuchar rap, en el barrio San Francisco, se enamoró del género”.



Samurai es amigo de todos, según sus conocidos. Siempre está dispuesto a escuchar, es inusual que se quede en la tarima. La distancia entre el artista y su público no existe. En sus allegados siempre hay un recuerdo grato, una fiesta, una reunión o consejo que daba ‘el poeta’.



Figuras reconocidas de la escena nacional del rap se presentaron, uno de ellos fue ‘El Vago Villa’ que llegó desde Ibagué para afirmar: “Desde siempre supe que iba a ser grande, cuando lo conocí apenas iniciaba; pero, por su literatura se veía que iba a ser un ídolo. Hoy la gente le devuelve el cariño”.



“Ojalá supiera qué pasó, si supiera no tendría este nudo en la garganta”, dijo Jessica Tatiana Martínez, la esposa de Samurai. Una sensación similar es la que comparten todos los allegados a quienes se les entrecortaba la voz o preferían no hablar cuando rememoraban a Samurai.

Los chiflidos y las arengas de apoyo al rapero acompañaron la marcha. Algunos seguidores realizaron camisetas y pancartas expresando dolor por su desaparición. Entre los mensajes se podía leer: “Nunca pensé que un artista me llegara a importar tanto”.



Entre los asistentes a la marcha se mencionaron recuerdos que quedaron almacenados, uno de ellos fue el de un taller que Samurai dio anteriormente en la localidad de Usme.



Le pidieron que cantara su canción más reconocida ‘Tiempos de guerra’ y él respondió al público, sonrojado y con risa nerviosa: “Muchachos, muchachos hay que trabajar”.

Los asistentes realizaron carteles de apoyo a la familia. Al final prendieron velas y rezaron por la reaparición del artista. Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

Everson Hernández o Samurai, como se le conoce en el mundo de la música, ya completa 25 días desaparecido, la última vez que se le vio fue en el Parque de los periodistas -en el centro de Bogotá- el 23 de diciembre del año pasado. En ese lugar, después de la manifestación del viernes, amigos, seguidores y familiares prendieron una vela e hicieron una plegaria por su regreso.



Antes de terminar el evento, su prima afirmó: “Se han lanzado varias hipótesis, pero sabemos que él no tiene enemigos, no es pendenciero y no tiene nadie de quién esconderse. Tenemos otras hipótesis pero ninguna relacionada con malos hábitos porque él no era así –dijo Yined Hernández– Ahora esperamos que regrese, no hay más información, tenemos esperanza en su regreso con vida”.



Al final de la marcha aún no se había encontrado a Samurai, la búsqueda continúa.



DAVID GUARÍN

ELTIEMPO.COM