La movilidad sigue siendo el karma de los usuarios en Bogotá

Una de las grandes apuestas de esta administración es mejorar la movilidad de los bogotanos con la construcción de nuevas troncales, la primera línea del metro, TransMiCable y vías en diferentes puntos de la ciudad. Aunque dentro del Plan de Desarrollo ‘Bogotá mejor para todos 2016-2020’ se asignaron $ 40 billones para este sector, en la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá, Cómo Vamos, este es uno de los ítems que más baja calificación obtiene.

Por ejemplo, para el 65 % de los encuestados, el tiempo de viaje duró más; para el 22 % fue igual, y 13 % dijo que fue menos. Sobre TransMilenio (TM) por la carrera 7.ª, 43 % manifestó que es negativo para la ciudad; 26 %, positivo y 31 %, ni positivo ni negativo.



Algo para resaltar de la encuesta es que casi 7 de cada 10 bogotanos se mueven en transporte público; sin embargo, el 60 % cree que el servicio de TransMilenio ha empeorado, y solo el 10 % dice que ha mejorado; para el restante 30 sigue igual.



La Administración Distrital ha sido enfática en señalar que hoy Bogotá debería contar con 380 km de carriles exclusivos, y solo tiene 114, es decir que opera apenas con el 30 % de su infraestructura. El Alcalde dio a conocer este jueves que ya fueron adjudicados los estudios y diseños para las construcciones de las troncales de las avenidas 68 y Ciudad de Cali, que son cerca de 43 km. A esto se suma la entrega de los diseños definitivos, al final de este mes, de la troncal de la carrera 7.ª, la cual iniciará su construcción en el segundo semestre del 2018.



La satisfacción en cuanto al uso de la bicicleta sigue en aumento, al pasar del 83 % en 2016 al 85 % este año. Estos datos están relacionados con la meta de Bogotá de ser la capital mundial de la bici. Aunque hoy se realizan cerca de 700.000 viajes, se debe proteger a los biciusuarios y mejorar las ciclorrutas.



Entre enero y agosto del 2016 se reportaron 22.276 siniestros viales en Bogotá; de estos, en 1.153 se vieron involucrados ciclistas. Según el IDU, de los 478 km de ciclorrutas existentes, 58 % están en buen estado (277 km); 18 %, en regular estado (88 km); 6 % (26 km), en mal estado y 18 % no está diagnosticado.



Sobre el carro particular, la muestra señaló que aumentó la satisfacción en su uso, al pasar del 65 % (2016) al 75 % en 2017, pero la cifra baja cuando se pregunta sobre el principal medio de transporte empleado. Ahí, el carro particular bajó del 11 % (2016) a 8 % en 2017. Aunque la política de esta administración es desincentivar su uso, se debe tener en cuenta que aunque este ha bajado, más gente que viaja en él se siente satisfecha.



Para los expertos, entre las cifras se debe mirar con atención una en particular: que el 44 % de quienes usan SITP provisional se sienten a gusto con este transporte, mientras que solo el 32 % de los que viajan en SITP zonal se sienten satisfechos. Una cifra aún más baja la dejaron ver los que se movilizan en TM, pues solo el 19 % de ellos se sienten satisfechos.



A pesar de las 663 mejoras que según el Distrito se han hecho a TM y al SITP en rutas, paradas y frecuencias, la inconformidad de los usuarios aún se percibe. En el caso del provisional, este sigue transitando con su pago en efectivo y cubriendo zonas en donde el SITP zonal no llega. Son cerca del 35 % del total de los recorridos.



Para el caso de la moto, la satisfacción en su uso bajó de 84 % (2016) a 79 % (2017). En esto se debe tener en cuenta que en el 2016, de las 585 víctimas fatales en accidentes de tránsito, 204 eran usuarios de este medio de transporte.



Hoy, la Secretaría de Movilidad trabaja de la mano con ellos para reducir estos indicadores.



