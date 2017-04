Año y medio después retiran 631 vehículos junto a URI de Puente Aranda

Permanecían alrededor de la URI de Puente Aranda y estaban involucrados

en siniestros viales. Fueron trasladados a los patios del municipio de Tenjo.

Las calles quedaron destruidas y comerciantes piden su arreglo.



Los 631 vehículos que permanecieron por más de año y medio parqueados en las calles aledañas a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda ya fueron trasladados a los patios de propiedad de la Fiscalía General de la Nación, ubicados en el municipio de Tenjo, Cundinamarca.

Según la Secretaría de Movilidad, estos vehículos (257 carros y motos y 374 bicicletas) están inmovilizados por que tuvieron participación en accidentes de tránsito en donde hubo homicidios culposos o lesionados y tienen procesos penales. “Este procedimiento se desarrolla en cumplimiento de la Resolución 1670 del 2016 de la Fiscalía General de la Nación que ordenó a la Secretaría de Movilidad y a la Policía de Tránsito retirar estos vehículos del espacio público, además de una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitida dentro de una acción popular entablada por la ciudadanía”, manifestó el Distrito.



Agregó que “desde el pasado 1.° de abril todos los vehículos involucrados en accidentes de tránsito con lesionados o fallecidos en Bogotá ya no serán trasladados a la URI sino directamente al patio en donde se les realizará el peritaje”.



EL TIEMPO recorrió la zona de Puente Aranda en la mañana del martes y observó los últimos viajes de las grúas adscritas a la Secretaría de Movilidad en las que trasladaban algunas motos y bicis, la mayoría completamente desbaratadas.

“En los primeros recorridos íbamos escoltados por la Policía, pero ya no. Ahora mismo voy para el patio en Tenjo: llevó seis bicicletas, tres bicitaxis y una bicicleta eléctrica”, manifestó el conductor de una de las grúas.



Con la recuperación de este espacio público, las que más ganan son las empresas ubicadas en este sector. “Con esos carros había inseguridad y nosotros los comerciantes no teníamos espacio ni siquiera en los andenes para caminar. Hoy vemos más orden, aunque las vías, que son cerca de ocho, estén completamente deterioradas”, señaló Milena Castelblanco, recepcionista de una empresa de estampados.



“Esto lo habíamos solicitado hace tiempo y hasta ahora se logró que trasladaran esos carros. Esperamos que la intervención de ese espacio público sea para bien de la comunidad”, aseguró la administradora de una fábrica.



La Alcaldía de Puente Aranda señaló que iniciará un diagnóstico de estas vías para incluir su recuperación en las próximas vigencias.



Sobre los costos que tuvo el traslado de los carros, el Distrito dijo que una vez se finalice esta tarea, se suministrará la información.



Cifras del 2015, indicaban que de los 8.000 vehículos que se inmovilizan a diario en promedio en Bogotá, al menos 1.000 están asociados con accidentes de tránsito. De estos, 120 se quedaban en los patios.



