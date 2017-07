Calle 163A, un 'cuello de botella' para conductores

La calle 163A, entre carreras 13 y 14B, se ha convertido en todo un ‘despelote’, sin importar la hora o el día. Por lo menos, eso es lo que piensan tanto quienes viven en el sector, como quienes acuden a la Fundación Cardioinfantil.



Entre las razones de tal despelote sobresale el mal parqueo de lado y lado de la calle 163A –en especial de taxis–, la fila que tienen que hacer los vehículos que para entrar al parqueadero la fundación y la hilera que, además, forman ciertos bicitaxistas que se ubican en esta vía.

“Aunque la calle 163A tiene tres carriles, transitar por ella es resignarse a durar hasta 15 minutos en un trancón que va desde la avenida novena hasta la carrera 15”, comentó Antonio Celada, quien reside y transita por este sector todos los días.



Lo grave del asunto, más allá de la congestión vehicular, según la comunidad, es que algunos de los pacientes de la Fundación pierden las citas médicas y que, en caso de urgencias, las ambulancias quedan ‘atrapadas’ en un tráfico interminable.



“Quienes vienen de occidente a oriente hacia la fundación tienen que utilizar la calle 161 y doblar a la derecha por la carrera 13A para tomar la calle 163. Pero, lo que inquieta es que en la 161 también se arma tremendo trancón, que viene desde la 163 y afecta también la 13A”, explicó Martha Neusa, quien lleva a su sobrino a la fundación una vez cada 15 días.

Uno de los puntos en que se genera mayor tráfico es en al cruce de la calle 163A con carrera 13A Foto: Tatiana Ortiz / EL TIEMPO

Además, Neusa comentó que, en algunos casos, ha visto cómo las ambulancias también se ven afectadas por el trancón, pese al volumen de las sirenas, ya que, aunque los conductores de carros particulares quieren dar paso, no tienen cómo abrirles espacio.



“A los problemas de mal parqueo también se suma el hecho de que algunos ambulantes pasen ofreciendo sus productos en medio de los carros, lo que entorpece aún más la movilidad”, manifestó Juan Arenas, residente de la zona, quien agregó que algunos huecos hacen que los conductores tengan que reducir la velocidad, por lo que el tráfico se hace aún más lento.

Otra de las razones por la que se genera movilidad lenta en la zona de la Fundación es por los huecos sobre la calle 163A. Foto: Carlos Andrés Cuevas / EL TIEMPO

Frente a las denuncias de los ciudadanos, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informó que revisando la base de datos, que tiene en conjunto con la Policía de Tránsito, no han encontrado registros de operativos registrados en la zona.



"Se informa que no se encontraron resultados de operativos realizados en el sector de la denuncia; no obstante, iniciaremos con la programación de estos operativos periódicos para disminuir el impacto en la zona por estacionamiento indebido", aseguró Movilidad.



Cabe decir que, a esta semana, la Fundación Cardioinfantil no dio respuesta sobre el manejo que se le está dando al parqueadero, con el fin de no generar largas filas que causen congestión vehicular sobre la calle 13A y la carrera 163.