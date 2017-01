Vía a Tenjo, un dolor de cabeza

Una polvareda cubre los vehículos que transitan por la vía Siberia-Tenjo, que comunica a este municipio con la capital del país. Los baches son comunes y la falta de andenes para peatones brillan por su ausencia.



Este es el panorama del corredor vial de 12 kilómetros, que presenta fallas geológicas en algunos puntos, y que han impedido una cimentación duradera, según comentó la Alcaldía de Tenjo a este diario.



La vía es el principal corredor que se toma para ir de Bogotá a los municipios de Tenjo y Tabio (saliendo por la calle 80) y es una alternativa para llegar a Cajicá, si no se quiere salir por la autopista Norte.



Uno de los aspectos que llama la atención es que al transitar como peatón por esta vía, debe hacerse por uno de sus costados, sobre el espacio que, en época de lluvias, funciona como canal de agua.



Con el invierno, esas bermas se convierten en barrizales, mientras que en épocas de sequía, están llenos de arena amarilla, que dificultan el caminar, y el material termina dentro de los zapatos de los caminantes. Allí solo se salvan los que llevan botas pantaneras.



Precisamente los deficientes pasos peatonales son criticados por ciudadanos como Jorge*, quien vive en el municipio desde hace 20 años.



“Caminar por aquí es impensable, ya ve que no hay andenes, entonces a uno le toca ensuciarse, pasando por uno de los costados. Pero si para los peatones no hay espacio, mucho menos para las bicicletas”, explicó el ciudadano.



Este vehículo es una de las alternativas de movilidad para aquellos que trabajan en los cultivos (principalmente de flores) que se ubican en la provincia de Sabana Centro, en donde queda localizado el municipio.



La vía es estrecha y permite el paso de vehículos en doble vía, por lo que los ciclistas deben arriesgarse, andando junto a los camiones y carros particulares que transitan allí. Nelson Alvarado, otro ciudadano, señaló a través de la red social Twitter que “esta es una vía en pésimo estado”.



Según Juan Gabriel Gómez, alcalde de Tenjo, si bien es cierto que la carretera presenta deficiencias, señaló que celebró un contrato el año pasado, para realizar mantenimiento permanente. “Hay que tener en cuenta la vía es de carácter municipal, es decir, no es nuestra responsabilidad intervenirla, sino es trabajo del departamento”, aclaró.



Indicó que dentro del Plan de Desarrollo de la Gobernación de Cundinamarca, en cabeza de Jorge Emilio Rey, el año pasado el corredor se priorizó entre las vías que requieren intervención inmediata.



“El departamento destinó 150 millones de pesos para conocer qué tipo de intervención requiere la vía Siberia-Tenjo; el monto de la obra y las necesidades de la población”, explicó el Alcalde, quien agregó que los primeros estudios arrojaban que se requería un presupuesto de 24.000 millones de pesos.



“Básicamente la vía hay que volver a construirla, porque no tiene ni andenes, ni ciclorruta y eso es esencial. La Gobernación se comprometió a disponer recursos para intervenirla, mientras nosotros en la Alcaldía realizamos constantemente mantenimientos viales”, expresó Gómez.



Por su parte, Nancy Valbuena, directora del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, explicó que el estudio de esta vía se incluyó en una adjudicación que realizarán las próximas semanas y que incorpora otras vías del departamento.



*Nombre cambiado por solicitud de la fuente. Escríbanos a miccru@eltiempo.com cuáles son las vías más deterioradas de Cundinamarca y les haremos seguimiento.

CUNDINAMARCA