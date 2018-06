El café que quiere que la gente se baje del carro y use la bici

“Promovemos el uso de la bicicleta desde hace un año, tiempo que llevamos aquí”, relata Ángel Suárez, el administrador del café, mientras prepara una bebida. Varios transeúntes que van por la calle 63, al lado izquierdo de la iglesia de Lourdes, se asoman para ver de qué se trata. Les llama la atención una bicicleta que adorna el lugar. Los que sí son clientes asiduos son las personas que se movilizan en bici. ¿Por qué? Pues, porque ingresan con sus ciclas, no hay restricción que lo impida.

En una pared se leen frases como ‘No gastas dinero en gasolina’, ‘evitas el tráfico’ y ‘ejercitas tu corazón’. Foto: Carlos Ortega

En una de sus paredes se observan dos bicicletas colgadas ambientando el café, y alrededor de 10 accesorios que están en venta: reflectores, luces y guantes.



“Nosotros queremos que la gente salga de su carro, hay innumerables lugares, tesoros ocultos que la gente se pierde por no salir de los automotores”, cuenta Ángel.



En otra pared hay una pintura de una bicicleta que muestra los beneficios de transportarse en ella. Se lee por ejemplo: ‘No gastas dinero en gasolina’, ‘El planeta es feliz cuando la usas’, ‘ejercitas tu corazón’.



“El ambiente es muy agradable y muy bonito, la comida es sana”, dice Leonardo Herrera, uno de los clientes fieles y profesional en cultura física, deporte y recreación. “La carta es natural; si promovemos el deporte, lo lógico es que ofrezcamos alimentos saludables”, explica el administrador del lugar.

Incluso, el café también cuenta con juegos de mesa para que la gente los use: “No hay nada más incómodo que solo se dediquen a mirar su celular. No se dan cuenta de las personas que están a su alrededor; en cambio, he visto aquí grupos de ciclistas que se reúnen a tomar onces y personas ajenas que se animan a escuchar las travesías que han realizado los aficionados”, asegura Ángel.



Pero eso no es todo, Maglia Rosa ha sido testigo de historias de amor. “Aquí le propuse matrimonio a mi novia, este es su lugar favorito porque es una ciclista apasionada”, cuenta Leonardo.



Personas en su mayoría con sudadera, tenis y licras son las que más frecuentan el recinto: “Aquí son bienvenidos todos, sin importar la edad ni forma de vestir; sin embargo, los deportistas son los que más entran”, relata el administrador.



“Hoy vengo sola, pero de aquí siempre salgo con un amigo nuevo; en esté lugar, a uno no le dan ganas ni de mirar el celular, es entretenido observar la decoración y las fotos de ciclistas famosos”, cuenta Martha Rodríguez, una joven que se moviliza en bicicleta e incluso es mensajera expresa.



En un marco junto a la pintura que ilustra los beneficios de andar en bicicleta, se encuentran los retratos de Esteban Chaves, Rigoberto Urán y Nairo Quintana. “Ellos nos inspiran, este es un lugar para nosotros, lo sentimos propio”, dice Mateo López, ciclista cuya afición se inició desde que tenía 12 años. Hoy tiene 28.



Todo lo que se encuentra allí gira en torno al uso de la bicicleta, por eso este rincón al lado de la iglesia de Lourdes se ha convertido en el lugar favorito de los biciusuarios en la enorme Bogotá.

“Queremos que las personas usen la bicicleta o salgan a caminar, queremos que respiren aire puro y se conecten con la vida porque la hemos perdido invirtiendo tiempo y dinero en cosas perjudiciales para la salud y para el medioambiente”, concluye Ángel mientras se dirige a atender a los clientes que pasan a tomarse un cafecito luego de finalizar la jornada laboral.



LUISA SÁNCHEZ

Especial para EL TIEMPO

En Twitter: @lusanchez1240

BOGOTÁ