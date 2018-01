Llegó la hora de programar el pago de los impuestos locales

Si usted es propietario de una vivienda, un carro o un negocio en Bogotá, debe comenzar a reservar el dinero que necesita para pagar los impuestos locales que por estos días se están comenzando a facturar.



Este año los bogotanos pagarán alrededor de 8,2 billones de pesos en tributos locales que representan el 39,5 por ciento de los ingresos previstos por la Administración para financiar el Plan de Desarrollo durante el 2018.

Los tres tributos de los que deben estar atentos los ciudadanos son predial, vehículos e industria y comercio, que son los tres más importantes y que más ingresos le generan al Distrito, en particular porque en la capital el 90 por ciento de los contribuyentes paga a tiempo sus obligaciones.



Las fechas clave para pagar ya están definidas y las modalidades para facilitar el cumplimiento de las obligaciones, también. El primer gran beneficio es que el pago oportuno generará un descuento del 10 por ciento en predial y vehículos.



En las bases de datos de la Dirección de Impuestos de Bogotá están registrados 1’509.223 propietarios que están obligados a pagar impuesto predial, 1’623.841 dueños de vehículos matriculados en la ciudad y 209.339 dueños de negocios grandes, medianos y pequeños que deben tributar industria y comercio.



En Bogotá, el impuesto predial para la mayoría de los contribuyentes se liquida con base en el avalúo catastral del predio, con tarifas que van del 5,5 al 11,3 por mil, para el caso de los predios residenciales.



La Administración distrital está autorizada a facturar el impuesto, que llega por correo a la dirección registrada por el contribuyente. Lo único que hay que hacer es revisar si se está de acuerdo con el valor sugerido y pagar en cualquiera de los bancos autorizados.



Este año no es necesario esperar a que el cobro llegue por correo, porque las personas obligadas a tributar se pueden registrar, si no lo han hecho, en la oficina virtual de la Secretaría de Hacienda y generar su propia factura para imprimirla y pagarla en el banco. También puede hacer el pago por internet.



Los contribuyentes de predial pagarán este año alrededor de 2,6 billones de pesos, que representan el 32 por ciento de todos los ingresos tributarios. El que más aportes genera es Industria y Comercio, cuyos ingresos se estiman en 3,8 billones de pesos y representan el 47 por ciento de los ingresos por impuestos. Estos dos tributos representan el 79 por ciento de los impuestos locales.Por vehículos se espera un ingreso de 604.000 millones durante el 2018.

Ahora cuenta con oficina virtual

Desde septiembre del 2017, la Secretaría de Hacienda del Distrito puso en funcionamiento una oficina virtual. Así puede usarla.



1. Ingrese a www.haciendabogota.gov.co y haga clic en la pestaña ‘Oficina virtual’.



2. Propietario, poseedor, usufructuario, fideicomitente, beneficiario o representante legal.



3. Para registrarse por primera vez ingrese el tipo y número de documento y responda las preguntas que le pide el sistema relacionadas con predios, vehículos, actividades económicas y financieras. El sistema le pedirá tres preguntas de seguridad que deberá recordar en caso de que quiera cambiar el correo electrónico que va a registrar.



4. Ingrese y confirme una dirección de correo válida. A ella le mandarán un mensaje para que active su cuenta como usuario de la oficina virtual. No olvide asignar una contraseña de seguridad (de 8 a 12 caracteres, con al menos una letra mayúscula, un número o signo especial, tales como * $ % &).



5. Cuando la información es confirmada, la plataforma le mostrará un mensaje indicándole que en su correo encontrará las instrucciones para activar su cuenta. Vaya a su correo y siga las indicaciones para acceder a la plataforma: tendrá que ingresar su número de documento y la contraseña que asignó a la hora de inscribirse.



6. En esta oficina virtual, usted podrá consultar su información relacionada con impuestos: predial, vehículos, industria y comercio y retención de industria y comercio.



La plataforma asociará todos los impuestos relacionados con el número de identidad. Podrá consultar y descargar las certificaciones de pasos realizados, consultar obligaciones pendientes y realizar pagos de facturas, cupones, recibos oficiales con el botón PSE. También puede descargarlas y pagar en entidades bancarias o generar declaraciones y pagos a través del botón PSE.

Cancela en 4 cuotas

Para gozar del beneficio de pago por cuotas tiene que ingresar a la página www.haciendabogota.gov.co por tarde hasta el 28 de marzo y declarar que va a acogerse a esa modalidad.



El valor será diferido en cuatro cuotas que no generarán intereses, pero tampoco tendrá el descuento del 10 por ciento. Si se atrasa en el pago de las cuotas, tendrá que asumir intereses por mora.



BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET