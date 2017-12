Estos son los 18 grupos que pujan por la licitación del aseo en Bogotá

Ya se dieron a conocer las 18 empresas nacionales e internacionales que están pujando por el negocio del aseo de una licitación que vale 4,8 billones de pesos para operar cinco Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) durante los próximos ocho años. Cada una de ellas presentó cinco propuestas, es decir que se tienen que revisar 90 iniciativas, de tal manera que a cualquiera le puede ser adjudicada una de las zonas. La idea es que ninguna tenga más de una ASE.

Según informó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), los proponentes son: Promesa Sociedad Futura Cobigia, Promesa Sociedad Futura Servicio Integral de Aseo, Cima S. A. ESP, Aseo Urbano de Bogotá, Promesa Sociedad Futura Bogotá Limpia, Gestión de Residuos Bogotá S. A. ESP, Kengle, Área Limpia S. A. ESP, Aseo Bogotá S. A. S. ESP, Red Ambiental de Bogotá S. A. S. ESP, Servicios Urbanos de Bogotá Sub S. A. S. ESP, Lime S. A. ESP, Aseo Capital S. A. ESP, Promoambiental Distrito S. A. ESP, Interaseo S. A. S. ESP, Ciudad Limpia de Bogotá ESP, Acción Ecológica y Petramas.



El alcalde mayor, Enrique Peñalosa, dijo que “esto muestra que las empresas tenían claridad de que había transparencia, que había la posibilidad de ganar, que no había ningún sesgo a favor de nada y de nadie. Los únicos que ganan son los ciudadanos que van a poder tener un excelente servicio al menor costo posible”.



En rueda de prensa, la directora de la Uaesp, Beatriz Elena Cárdenas Casas, dijo que esta alta participación significa “credibilidad, transparencia y honestidad en este proceso licitatorio”, al tiempo que destacó la participación de por lo menos ocho países extranjeros, que genera confianza y credibilidad en la inversión extranjera, en la nacional y en los propios bogotanos.



Lo que sigue ahora es la evaluación de las propuestas que llegaron por el Sistema de Contratación Pública (Secop II), que va de la mano de la plataforma Colombia Compra Eficiente. Se espera que el próximo viernes 29 de diciembre se conozcan las empresas que manejarán las cinco áreas. Si el cronograma sigue su camino, el 12 de febrero comenzarían a operar los concesionarios. Durante seis meses habrá un proceso de transición y al cabo de este tiempo deberán tener toda la flota de camiones nueva operando en todos los rincones, incluida la zona rural.



Lo que se espera con este modelo es rebaja en la tarifa por la eficiencia en la operación y el reciclaje, mejor limpieza urbana, corte de césped, poda de árboles, más frecuencias en los recorridos y algunos puntos claves que darán puntajes como limpieza de grafitis ilegales de zonas públicas, lavado de puentes peatonales y vehiculares, recolección de llantas y de cambuches, entre otros.

Recicladores apoyan

Este lunes, en entrevista con EL TIEMPO, la presidenta de la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), Nora Padilla, una de las organizaciones más grandes de la ciudad y que en el 2011 logró tumbar la licitación de aseo que se abrió en ese entonces porque no se les garantizó el acceso cierto y seguro a los materiales aprovechables, dijo que en esta ocasión no ven ninguna amenaza.



“Yo creo que el proceso (de Áreas de Servicio Exclusivo -ASE) no afecta a los recicladores en la medida que quedaron en claro los lineamientos de la prestación del servicio de los residuos ordinarios (que van a recoger los operadores) con los aprovechables (que recolectan los recicladores). Hay un esquema de coordinación entre prestadores. Nosotros estaremos recogiendo material en los puntos de siempre”, dijo esta líder del gremio.



La ARB agrupa, dijo Padilla, a 4.000 asociados, pero ya representa “la vocería de 7.000 recicladores que conforman la asamblea permanente. Y en este momento hay más de 12.000 trabajadores de este oficio que están recibiendo su pago y no creo que estén en postura de enfrentar la licitación”, dijo la líder.



Este lunes, EL TIEMPO conoció una decisión de la Corte Constitucional sobre la solicitud interpuesta por un senador con el fin de que se declarara que se estaba incumpliendo las órdenes de esa Corte para garantizar el acceso cierto y seguro de los materiales a los recicladores. Mediante el Auto 736, ese alto tribunal no accedió a la solicitud por considerar que la Uaesp cumple con las acciones afirmativas y la inclusión de la población recicladora de oficio.



De otro lado, en un comunicado de prensa, la Empresa de Acueducto dijo que Aguas de Bogotá, que hoy tiene el 52 por ciento del servicio a su cargo, no se presentó a la licitación porque no logró el respaldo del sector asegurador en la póliza pese a los resultados positivos de agosto del 2017, con utilidades de más de $ 9.300 millones y un patrimonio cercano a los 14.000 millones. Al parecer, en el sector financiero pesaron más los resultados negativos de la filial entre el 2012 y el 2015, que arrojaron pérdidas superiores a los $ 10.400 millones.

BOGOTÁ