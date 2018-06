Los escenarios que le quedan al proceso de semaforización

En manos de los jueces queda la decisión de si las firmas y estados financieros presentados por la empresa Sutec, con los que ganó la licitación de la modernización de los semáforos de Bogotá, son falsos o no.



Mientras esto se decide, la Alcaldía determinó que seguirá con el cronograma del contrato, el cual fue adjudicado el pasado diciembre por 173.000 millones de pesos a esta compañía que hace parte del consorcio Movilidad Futura 2050 junto con Siemens.

Según el alcalde Enrique Peñalosa, debido a una discusión jurídica entre algunos de quienes no ganaron la licitación, existen denuncias al respecto. “Pero nosotros no somos autoridad competente para definir si esa información es válida o no, para eso están los jueces, y la información que tengo es que la decisión puede tomar años, de manera que lo que sí tenemos como obligación nosotros es seguir adelante con el contrato hasta que no haya otra decisión por parte de algún juez”, aseguró.



El contrato fue suspendido por el Distrito el pasado abril, luego de acatar la recomendación de la Procuraduría General de la Nación tras las denuncias hechas por el consorcio perdedor de la licitación.



EL TIEMPO habló con expertos en contratación para analizar las posibles salidas y consecuencias de la decisión.



¿El Distrito puede decidir?

En concepto del abogado de la Universidad Javeriana Guillermo Dávila, si el Distrito no tiene certeza acerca de la irregularidad, bajo la presunción de inocencia puede mantener el contrato y dejar que los jueces decidan sobre la falsedad. “Si, en el futuro, el juez confirma la falsedad, se genera una inhabilidad para el contratista”, conceptuó Dávila.



Con ello coincide Cristian Carranza, abogado y secretario académico de la Universidad Manuela Beltrán; en materia de contratación pública, uno de los principios imperantes es el de legalidad al igual que el de buena fe. “La decisión del alcalde de darle continuidad al contrato obedece a que en este momento está vigente y genera plenos efectos entre las partes, y debe ejecutarse”, agregó

¿Y si el juez comprueba la falsedad y el contrato ya se está ejecutando?

Dávila considera que el contrato se debe terminar y se tiene que abrir una nueva licitación; mientras esto sucede, la ejecución queda paralizada. “La plata de lo que se ha ejecutado no se pierde, ya que el nuevo contratista continuaría la ejecución desde donde fue dejada”.



¿Para el Distrito, hay alguna sanción si se comprueba la falsedad?

“Desde el punto de vista contractual, no. Salvo que el oferente que quedó en segundo lugar demande y demuestre la irregularidad, en cuyo caso el Distrito tendría que pagarle indemnización”, señala Dávila.



Para el abogado Carranza, no tendría por qué haber sanción, en virtud de que la falsedad la cometió el contratista sin conocimiento de la Administración: “Es decir, actuando bajo su cuenta y riesgo, incurriendo en engaños y falsedades, por lo que de entrada no tendría por qué configurarse”.



En este punto existiría una salvedad, que según Carranza consiste en que si se comprueba que para el fraude realizado participó, de manera consciente y voluntaria, algún funcionario de la Alcaldía, en esa hipótesis sí tendrían que aplicarse las sanciones respectivas, de índole penal, fiscal y disciplinaria.



Si, en medio del contrato, la empresa se quedara sin dinero, ¿qué pasaría?

“Es causal de terminación unilateral del contrato y hay sanciones, cesación de pagos, embargos, etc.”, asegura Dávila. EL TIEMPO estableció que por ahora, la Secretaría de Movilidad está terminando de revisar el concepto para emitir su veredicto sobre el sancionatorio y hablar con la Procuraduría.



John Cerón

