Error en embargo por multas afecta a 870 ciudadanos

Inconsistencias en la imposición de comparendos por parte de las autoridades de Tránsito al momento de digitar el número de cédula o placa del vehículo y la posible suplantación del conductor tienen a cerca de 870 personas con embargos de cuentas bancarias.

Se pueden encontrar casos de deudas desde 97, 94, 83 y hasta 81 millones de pesos FACEBOOK

TWITTER

Lo paradójico es que algunas de ellas no tienen licencia de conducción ni poseen carro o motocicleta.



Según la Secretaría, para agilizar y subsanar estas fallas están trabajando de la mano con los bancos y la Secretaría General en los trámites de desembargos. “Son errores terriblemente costosos para los ciudadanos”, declaró Juan Pablo Bocarejo, titular de Movilidad.



Raúl Buitrago, secretario General, también se refirió al tema y aseguró que en caso de que “la solicitud de desembargo salga de Movilidad y vaya a los bancos, y se detecte un error, solicitaremos a las entidades financieras que prioricen estos trámites”.



Aunque no hay una fecha exacta dada por parte del Distrito para solucionar este tema, sí enfatizaron que los afectados solo son el 0,25 por ciento del total de morosos.



Estas fallas se conocieron en el proceso que está realizando la Secretaría de Movilidad para recuperar la cartera por los comparendos que adeudan los bogotanos.



Según el Distrito, en total son 348.000 confiscaciones de cuentas bancarias y sueldos en solo el 2018. Entre ellos hay un conductor que adeuda más de 142 millones de pesos por 20 comparendos, tres de estos por conducir en estado de embriaguez.

Una investigación interna realizada por el Distrito estableció que de cada 10 comparendos impuestos, solo 3 se pagan.



“En el listado de conductores morosos se pueden encontrar casos de deudas desde 97, 94, 83 y hasta 81 millones de pesos, entre los de más alta cuantía. En total, la cartera por el no pago de multas de tránsito al Distrito supera los 375.000 millones de pesos” aseguró Bocarejo.



Algunos conductores han manifestado que no han sido notificados de las multas que puedan tener por comparendos y por eso desconocen si adeudan o no.



Sobre esto, el Distrito dijo que invita a quienes tengan licencia de conducción a que actualicen sus datos en los registros de Tránsito.



“No hacerlo lo puede privar de recibir en su casa el comparendo por una fotomulta y ser informado a tiempo, antes de que se tomen las medidas cautelares del caso”, aseguró el secretario de Movilidad.



Igualmente invitó a que consulten la web de la entidad si tienen multas, para obtener los beneficios de los descuentos en el tiempo establecido por la ley. Según el Distrito, los acuerdos de pago de las multas pueden realizarse en los supercades de Paloquemao, 20 de Julio, Américas y Suba.

BOGOTÁ