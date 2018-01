‘Los dos taxistas asesinados no murieron por atraco’: Policía

El brigadier general Ricardo Alarcón, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmó el jueves que las primeras hipótesis respecto a los dos casos de taxistas asesinados en la noche del miércoles apuntan a que no se trató de atracos por el modo como se cometieron los hechos. Las razones por las cuales murieron Wilson Ariel Rodríguez y Jhon Duque, en dos episodios aislados, aún son materia de investigación.

Rodríguez murió en el barrio Villas de Granada, en la localidad de Engativá, mientras prestaba su servicio a una pareja. Los delincuentes dispararon en tres ocasiones contra Rodríguez y luego huyeron en otro taxi. Posteriormente, la policía rastreó el vehículo hasta la localidad de Suba y capturó al dueño, quien debe explicar su relación con los hechos, aunque no se tenga certeza de que esa persona haya participado en el homicidio de Rodríguez.



En otro hecho, ocurrido en la localidad de Usme, murió Jhon Duque. Según la versión entregada por Hugo Ospina, representante del gremio, Duque era taxista, aunque no era el titular del vehículo en el cual falleció. La versión entregada por Ospina coincide con la de la Policía en que el dueño del vehículo le pidió a su sobrino que llevara el taxi a lavar y este a su vez le encargó el trabajo a Duque. Ospina aseguró que el taxista asesinado recogió a un pasajero mientras llevaba el carro al lavadero, momento en el cual recibió el impacto de bala que le causó la muerte.



Por su parte, Daniel Mejía, secretario de Seguridad, dijo que la entidad bajo su dirección se puso en contacto con el gremio para tomar medidas que reduzcan la inseguridad que sufren los conductores de taxi, aunque Ospina asegura no conocer a Mejía en persona y que la Secretaría de Seguridad no tiene una política pública para garantizar la vida y la integridad física de los taxistas de Bogotá.



