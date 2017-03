Localidades con más ciclorrutas es donde más roban bicicletas

Usaquén, Suba y Kennedy, localidades que cuentan con más kilómetros de ciclorrutas en la ciudad, son donde, de manera coincidencial, más se registraron hurtos al confrontar los datos del informe sobre el uso de este vehículo del programa Bogotá, Cómo Vamos y los datos de la Policía Metropolitana de Bogotá.



De acuerdo con las cifras de los uniformados, en Usaquén el número de hurtos de bicis reportados pasó de 175 en el 2015 a 222 en el 2016, es decir que aumentó un 26 por ciento.



Entre tanto, en el 2015 hubo en Suba 255 hurtos y se pasó a 315 el año pasado, es decir que el robo de este medio de transporte se incrementó 23 por ciento.

En Kennedy, el aumento fue de 23 por ciento, al pasar de 214 casos de robo en el 2015 a 248 en el 2016.



(También: La bicicletas eléctricas sí pueden transitar por las ciclorrutas)



Aunque, en general en la ciudad, el incremento en el hurtos de vehículos fue menor de 1 por ciento.



De acuerdo con los ciclistas urbanos que consultó EL TIEMPO, entre las causas están la ausencia de policía en las ciclorrutas en las horas de menor circulación de biciusuarios, y que los ciclistas todavía son muy confiados cuando dejan sus caballitos de acero en las calles.



“La gente compra una guayita y asume que eso le va a cuidar su bicicleta”, dijo Fabián Munar del colectivo de ciclistas urbanos Súbase a la Bici, que agrupa a los biciusuarios en la localidad de Suba.



Por esta razón recomendó no dejar las bicis en las calles y buscar estacionamientos que sean confiables. “Aprendamos a parquearlas, compremos un buen candado. Es preferible dejarla en sitios donde den recibos para que respondan en caso de hurto”, afirmó Munar.



(Además: Estudio demuestra la inequidad para acceder a ciclorrutas)



En el Concejo de Bogotá trabajan en ello, y la semana pasada dieron viabilidad en el primer debate el proyecto Parquea tu Bici, que busca poner en cintura los establecimientos públicos para que tengan espacios donde estacionar bicis.



De otro lado, los biciusuarios piden que no se baje la guardia en la vigilancia de las ciclorrutas. “En la entrada a Suba, por la calle 170 roban principalmente en horas valle: 9 o 10 de la mañana, y 3 o 4 de la tarde, cuando más solo está”, agregó Munar.



Pero hay más lugares que ya son históricos en inseguridad para los ciclistas, según los líderes de los colectivos consultados; por ejemplo, la calle 80 de la avenida 68 al occidente. También está la avenida Ciudad de Cali, en la entrada a la localidad de Kennedy, y en las inmediaciones del humedal Juan Amarillo, en los límites de Suba y Engativá. La autopista Norte en las intersecciones con las calles 134 y 170, donde se unen Usaquén y Suba. Las carreras 10.ª y 13 entre las calles 6.ª y 19, en el centro de Bogotá.



“La avenida Caracas en su totalidad, la ronda del río Arzobispo y la carrera 22 desde el Parkway hasta la calle 34 son otros lugares inseguros”, indicó Daniel Rueda de Teusacatubici.



Por eso, la iniciativa de reforzar con 140 policías, que patrullan en bicicleta, la vigilancia en las ciclorrutas es bien recibida por los ciclistas urbanos. “La estrategia de acompañamiento es muy positiva. Además de que es algo que constantemente se solicita”, dijo Fabián Amorocho, del colectivo Biciosos.



Pero, ante todo, los ciclistas urbanos piden no dar papaya y evitar las zonas oscuras y solitarias para andar en bicicleta. “Meterse por los barrios en vez de andar por las avenidas es una buena estrategia de seguridad”, concluyó Fabián Munar de Súbase a la Bici.



BOGOTÁ