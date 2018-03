Qué piensan candidatos a la Cámara sobre penalización de dosis mínima

Juanita Goebertus

Alianza Verde n.° 110



“No. El problema no son los consumidores, sino los grupos criminales que están detrás del tráfico. Está comprobado que la penalización de la dosis mínima no reduce el microtráfico. Para lograrlo, es necesario fortalecer la justicia local; la judicialización efectiva de las cabezas de las organizaciones criminales; fortalecer la lucha contra el lavado de activos y poner en marcha políticas de prevención”. Es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes y con maestría en derecho de la Universidad de Harvard.

Óscar Ramírez

Cambio Radical n.° 106



“Es necesario penalizar la dosis mínima. Por su despenalización, Colombia se convirtió en un país consumidor: 16 de cada 100 personas han probado por lo menos una vez droga en su vida. Ha facilitado a los traficantes su venta. Es ilógico que Colombia sea el país que más combata el narcotráfico pero que permita la dosis personal”. Ramírez Vahos es politólogo de la Universidad del Rosario, especialista en finanzas corporativas del Cesa y en derecho de negocios (Universidad Externado). Es máster en administración en la EOI (España).



Carlos Acosta

Libres - Lista cerrada



“Penalizaría la dosis mínima para reducir el microtráfico. Gracias a ella se induce el consumo de drogas en adolescentes y niños. No es coherente penalizar el cultivo y la venta, pero no el consumo, pues si hay un mercado habrá siempre quien lo supla.



El consumo en menores es un tema de rehabilitación. Lo que pasa es que con el cuento de la dosis personal, los jíbaros (microtraficantes) pueden portar dosis de drogas sin ser arrestados. Y luego se las dan o se las venden a los menores”.



Médico cirujano con estudios en gerencia y auditoría de salud.



Daniel Mantilla

Alianza Verde n.° 108



“Penalizar la dosis mínima no es la solución para reducir el microtráfico. Para combatirlo se requiere garantizar una política de prevención efectiva del consumo que venga desde la escuela y que vincule a los padres al ejercicio preventivo; por el lado correctivo, queremos trabajar para asegurar una política criminal en la que se persiga a los grandes capos y no solo a pequeños jíbaros”.



Politólogo y constitucionalista de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de maestría en seguridad y defensa nacionales. Es docente universitario.



Germán García

Partido liberal n.° 110



“Yo soy partidario de la penalización de la dosis mínima. Tenemos que evitar que los jóvenes sigan probando y los sigan enviciando y llevando a situaciones mucho más peligrosas que el mismo uso de las sustancias.



Hay gente mala que los envicia, que los somete. Yo creo que el narcotráfico se ha beneficiado con la despenalización”.



Psicólogo de la Universidad Nacional con especialización en administración y gerencia de recursos humanos de la Universidad de los Andes y especialista en derecho laboral de la Nacional.

