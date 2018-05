Las cuentas de lo que puede ganar y gastar un taxista en Bogotá

A propósito de la polémica que se ha generado por la resistencia de los taxistas a comprar las tabletas que permitirán pasar de la era de los taxímetros a las aplicaciones móviles para la liquidación de la tarifa, un taxista hizo las cuentas de sus gastos diarios para operar el vehículo.



“Cuando me subo al taxi para empezar a trabajar ya estoy debiendo más de 130.000 pesos. Mi horario va de 6 de la mañana a 10 de la noche, solo descanso al mes los cuatro días que el carro tiene pico y placa”. Así resume José Antonio Mojica su jornada laboral. Él se desempeña como taxista desde hace más de 15 años y con este oficio mantiene a su familia.

En la hoja se pueden ver los gastos que a diario tiene un conductor de taxi. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Al final de la jornada, José Antonio debe entregarle al dueño del carro 90.000 pesos de cuota, 28.000 pesos de combustible (si el carro es de gas), 4.000 del parqueadero, 8.000 pesos del almuerzo y otros 8.000 que paga por la lavada del ‘amarillo’, que debe entregar limpio luego de terminar el turno.



Por último, reúne religiosamente los 8.600 pesos de la seguridad social y salud, que guarda en su casa a diario para hacer el pago al final del mes. “Sin esto la empresa no me autoriza salir a trabajar. Es un requisito”, asegura el hombre mientras cuenta los cerca de $ 30.000 que le quedaron de sueldo al final del día.



“Cuando empiece a regir la compra de la tableta tendremos un gasto extra. Adquirir ese aparato en el mercado puede costar alrededor de $ 1’200.000 y el plan de datos vale en promedio 80.000 pesos mensuales”, señala mientras acomoda su cinturón de seguridad, luego de apuntar en una hoja arrugada los gastos que muestra al fotógrafo.



“Hoy no es claro para nosotros como conductores si tenemos o no que asumir el costo de la tableta y el plan de datos. Si tuviéramos que sumar eso a los gatos, al final del día nos quedarían 20.000 pesos, es decir 770.000 mensuales y ahí es cuando decimos ¿o compramos la tableta o pagamos los gastos de la casa?”, agrega el taxista. “A nosotros como conductores no nos pueden cargar más gastos porque nuestro sueldo es irrisorio. Con 20.000 pesos es imposible vivir”, describe.



Aunque no está en contra de la tecnología y la modernización, recuerda que por el servicio del radioteléfono pagan 40.000 al mes. “Una opción es poder hacer el servicio desde los celulares que ya tenemos. Muchas aplicaciones ya existen y algunas dan los costos de la carrera sin los recargos y prestarían el mismo servicio que las que pide la Secretaría”, dice el taxista.

El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, manifestó que la tableta la van a comprar más los dueños del taxi que los conductores. Así las cosas, la Secretaría de Movilidad no puede establecer quién es el responsable de la compra de los equipos. “Este es un elemento que hace parte del vehículo y la nueva tarifa cubre el costo de compra y el del plan de datos. Además, hoy, la mitad de los taxistas tienen equipos similares, que se pueden usar en el nuevo esquema”, señaló Bocarejo. EL TIEMPO habló con un empresario de taxis que pidió reserva de su nombre. Él afirma que la tableta está incluida en la canasta de costos y termina pagándola el usuario.



Según Mojica, hace unos años, cuando Uber no había llegado a Bogotá, les iba mejor, pero con la llegada de esta ilegalidad todo se fue a pique. “Antes hacíamos 24 servicios diarios, de 6 de la mañana a 10 de la noche, hoy son 13”, manifiesta.



Otra cosa es que los conductores afirman que se pueda aumentar la inseguridad, pues los delincuentes buscarían robarse las tabletas. “Cuando hay más cosas dentro del vehículo, hay más posibilidades de que lo atraquen. Los ladrones van detrás de las cosas de valor”, describe Mojica.



En varios escenarios, el alcalde Enrique Peñalosa ha insistido en que la llegada de esta tecnología no tiene como fin entorpecer el servicio de los taxistas, sino velar por su seguridad. Los pasajeros podrán saber con anticipación quién es el conductor y calificar su servicio, además, esta tecnología tendrá la posibilidad de dar a conocer la ubicación del vehículo”, señaló el Distrito.



Otra de las dudas de los taxistas es que a ellos sí les exigen una tableta, mientras que quienes laboran desde a ilegalidad no. “A quienes trabajan con Uber en carros particulares haciendo transporte público ilegal no les exigen tabletas y no hay controles para ellos”, puntualiza Mojica.



Este lunes, tres taxistas, dos en Suba y otro en el supercade de movilidad, que participaron en protestas contra la tableta, fueron capturados por daño en carro ajeno.



JOHN CERÓN

En twitter: @CeronBastidas

