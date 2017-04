Por tramo de 20 metros, el tren ha tardado 9 años en llegar a Nemocón

Desde hace unos nueve años, en Nemocón, en el centro de Cundinamarca, están esperando la llegada del Tren Turístico de la Sabana, sin embargo, para que la locomotora y los vagones lleguen, se requiere que se terminen menos de 20 metros de un puente férreo entre este municipio y Zipaquirá.

La obra se espera desde el 2008, época en la que el Instituto Nacional de Vías (Invías) le entregó, a través del convenio 3531 del 2008, un rubro de más de 160 millones de pesos a Zipaquirá para que ejecutara las obras para terminar el tramo, sin embargo, la intervención se ejecutó parcialmente, por lo que Invías, en el 2011, comenzó un proceso jurídico en contra de ese municipio para que retornara el dinero.



“Hubo un primer proceso sancionatorio de multa, dentro de la ejecución del convenio. Otro por incumplimiento definitivo, porque a la fecha del vencimiento no se ejecutó el objeto contractual. Y un tercero, luego del vencimiento de los términos legales (...) ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, donde se solicitó el inicio de la Acción Penal para la recuperación de los recursos”, explicaron en Invías.



No obstante, en Zipaquirá argumentan que se ejecutó parte del dinero y que la obra quedó en un 60 por ciento, por lo que no se puede retornar el rubro. “No se trató de un caso de corrupción. La intervención se hizo en un 60 por ciento, lastimosamente por problemas técnicos se trabó y se convirtió en un tema jurídico”, indicaron en un comunicado.



Tras el problema, Nemocón y la Gobernación de Cundinamarca suscribieron un nuevo convenio, por más 500 millones de pesos, con el que se terminaría el tramo. Pero esto depende de que Invías entregue el manejo de la vía férrea al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (Iccu).



“Estamos esperando un pronunciamiento del Invías sobre la parte jurídica porque lo nuestro ya está listo: tenemos los recursos apropiados, queremos es recuperar las obras que hizo Zipaquirá. El proyecto estaría en cuatro meses”, indicó Nancy Valbuena, directora del Iccu.



Incluso el alcalde de Nemocón, Renzo Alexánder Sánchez, indicó que las obras son urgentes, más si se tiene en cuenta de que el municipio adecuó la estación del tren. “En la administración anterior se realizaron las obras de la estación en vista de que se estaba ejecutando la rehabilitación del tramo inconcluso”, señaló.



Y aunque la adecuación fue exitosa, en el 2015 la estación se convirtió en la casa de la cultura de ese municipio.



Según Sánchez, si se concluyera ese puente férreo, a esa población llegarían 500.000 turistas al año. “Queremos hablar de que el municipio sea turístico, no solo por la mina, a la que llegan 80.000 visitantes anuales”, señaló.



Incluso, la Contraloría de Cundinamarca ha prestado apoyo para que Nemocón pueda volver a ver al tren en su territorio.



De acuerdo con el Invías, la Gobernación de Cundinamarca ya presentó la solicitud para poder terminar el tramo ausente, pero está en trámite el proceso para destrabar las obras.



Se espera a que se realice una nueva reunión entre el alcalde de Nemocón, el Iccu y el Invías para ver si esta vez se llega a un acuerdo y se puede destrabar la obra.



EL TIEMPO ZONA