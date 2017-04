Polémica por hombre que limpia vidrios y lleva a sus perros

Todos los días, Fabián Eduardo Lesmes, de 36 años, se traslada desde su casa con dos o tres perros, al separador de la calle 127 con carrera séptima, en el nororiente de Bogotá. Llega a las 4:30 a.m. o 5 a.m. y se queda hasta el mediodía (tipo 12 o 1 de la tarde). Su trabajo consiste en limpiar los vidrios de los vehículos que pasan por esta calle y a sus perros los amarra a un tronco de un árbol y pone una sombrilla gigante, que los resguarda de la lluvia o del sol.

Este hombre alto, moreno, de pelo negro ejerce este oficio desde cuatro años en el sector; tiempo en el que empezó a recoger animales de la calle. Vive en el barrio Santa Cecilia, en la localidad de Usaquén, con sus diez perros.



EL TIEMPO ZONA habló con él, lo acompañaban tres de sus perros: Lucas, Choco y Mailo. “Todos los días traigo diferentes, para que la gente los conozca. Los perros son como niños, tú los tienes a la orden, ellos aprenden todo lo que tú les enseñes. Hay muchos perros en la calle y es bueno adoptarlos”, expresó Fabián.



Por otro lado, los vecinos del sector se han quejado en múltiples ocasiones porque, según ellos, el ladrido de los caninos es duro, no los deja dormir y los despierta. Hay mucha gente de la tercera edad que sufre y niños chiquitos que se despiertan por esta misma razón.



Según Álvaro Rodríguez, integrante de la junta de la administración del edificio Caminos del Country, a Fabián se le ha dicho en muchas ocasiones que tiene todo el derecho de trabajar, pero que no es necesario que traiga a sus mascotas. "Es una persona problemática, varias veces se ha puesto a pelear con los conductores que no le dan monedas y también los vecinos lo han encontrado fumando marihuana".



Otra de las personas que se queja es Amparo Ramírez, residente del conjunto Caminos del Country, ella cuenta que antes llamaba al CAI y le colaboraban, lo retiraban, pero últimamente no lo hacen. Además, en todas las reuniones de la junta, el tema siempre se trata, ya no saben qué hacer al respecto.

Todo lo que pueda hacer yo acá para que a los perritos se los lleven y les den un mejor hogar, me hace feliz FACEBOOK

TWITTER

Fabián limpia los vidrios de los vehículos que pasan por el semáforo de la carrera 7ª con calle 127. Foto: Viviana López

Por su parte, el Subintendente López de la Policía Nacional, que pertenece al cuadrante 17 de Usaquén, dijo que varias veces los han llamado a quejarse de la situación, que hay muchas personas inconformes; pero también mucha gente lo defiende. Ellos no pueden quitarlo de ahí, porque solo está trabajando.



Respecto a esto, un operario de basura que trabaja en uno de los conjuntos aledaños dijo: “La gente siempre pasa y le regalan bultos de comida para los perros, los animales están bien de salud y están felices con él”.



Fabián también ha impulsado la adopción, pues él ha recogido camadas enteras de cachorros, los ha puesto en el separador y se los ha regalado a las personas que los han querido, “todo lo que pueda hacer yo acá para que se los lleven y les den un mejor hogar, me hace feliz”, manifestó.



Frente a esta problemática, la Gerencia de Protección Animal de la Secretaría de Ambiente afirmó que si alguna persona denuncia esto ante la Policía Ambiental, el paso a seguir es hacer una visita para verificar si los caninos presentan rasgos de maltrato; si es así, procederían a quitárselos. También recomiendan que haya una mediación entre los habitantes del sector y el señor, si el problema es el fuerte sonido de los ladridos, que acudan a la autoridad competente.Viviana López Perdomo

Redacción EL TIEMPO ZONA

​