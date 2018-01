Líderes exigen respeto por utilizar memoria de Diana Turbay en debate

El concejal del Polo Democrático, Álvaro Argote Muñoz, recibió una andanada de mensajes de diferentes sectores por querer utilizar el nombre de Diana Turbay, mamá del hoy secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, en un debate sobre derechos humanos.



Argote Muñoz dijo que le parecía “irónico que este secretario de Gobierno víctima de la violencia, su mamá asesinada por la violencia, aquí se oponga a que el Acuerdo 4 siga vigente, un Acuerdo de Derechos Humanos. Qué lamentable eso, qué ironía de la vida”.

Diana Turbay, abogada y periodista, fue secuestrada y asesinada el 25 de enero de 1991.



La reacción de Uribe Turbay no se hizo esperar y lo calificó como un concejal “cobarde que ofende y ataca a funcionarios de la administración especialmente a las mujeres”.



Tras señalar que en varias oportunidades Argote ha sido irrespetuoso, el funcionario del gabinete del alcalde Enrique Peñalosa dijo que “bajo ninguna circunstancia le acepto concejal Argote que hable o de mi mamá o de mi condición de víctima para soportar un proyecto de Acuerdo, o peor aún, para desacreditar mi condición o mi trabajo. Queda claro el populismo, la demagogia y la mediocridad del concejal cuando busca apoyo de víctimas para que lo apoyen, a cuando viene aquí a decir mentiras y engaños a nombre de ellos pero usa esa misma condición para desacreditarme”.



Como se aprecia en el video que circula por redes, Argote sale del recinto de Los Comuneros por lo que el Secretario de Gobierno lo tilda de “cobarde”. A su juicio, Argote, en los debates, “viene, dice, ataca, censura pero sale corriendo”.



En redes sociales el tema estuvo al rojo vivo.



El senador Carlos Fernando Galán expresó: Solidaridad con @MiguelUribeT ante ataques absurdos de concejal del Polo. Muy buena respuesta.



El exconcejal del partido liberal, Horacio José Serpa, se solidarizó con el secretario de Gobierno y dijo en su cuenta de Twitter: La decencia siempre estará por encima de la mentira, la falta de argumentos y la cobardía. Abrazo solidario @MiguelUribeT. ¡Así no es Concejal Argote!.



Por su parte el director de la fundación Azul Bogotá, Andrés Villamizar, escudero de Peñalosa en contra de la revocatoria del mandatario, escribió: Hace más de 27 años compartí un inmenso dolor con @MiguelUribeT. Nuestras madres fueron secuestradas por Pablo Escobar. Tuve la fortuna de recuperar la mía. El la perdió. Respete ese dolor Concejal @alvaroargote. Debata con altura y respeto.



Y Esteban Santos, hijo del presiente, Juan Manuel Santos, calificó como infames los ataques de Argote: Solidaridad con @MiguelUribeT ante infames ataques. Respuesta demuestra gran carácter.



EL TIEMPO trato de comunicarse con el concejal del Polo pero no contestó ni su teléfono ni los mensajes que se le enviaron.



Redacción Bogotá