‘Líder’ de sector de Bilbao pagó 7 años de cárcel por extorsión

El pasado 24 de abril, en medio del desalojo de una invasión en el sector de Bilbao, localidad de Suba, las imágenes que se vieron fueron las de un operativo que terminó, extrañamente, en un incendio con decenas de personas huyendo de las llamas.



Sin embargo, lo que no se sabía hasta ahora es que una mujer, que se tomó la vocería de los afectados y que fue designada por el concejal progresista Hollman Morris como interlocutora de la comunidad, Yeimy Parada Rueda, fue la misma que pagó una condena de 7 años y 4 meses de prisión y una multa de 2.869 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión en calidad de autora.

La mujer fue señalada como parte de una organización criminal “cuya operación central ilegal se desarrolló contra los conductores de buses de servicio público en el paradero del sector del barrio Bilbao de la localidad de Suba, en donde se les exigía una suma determinada de dinero entre mil y dos mil pesos diarios, so pretexto de brindarles seguridad en la zona”, de acuerdo con el expediente en su contra.

La banda de su esposo

Como se lee en el fallo que conoció EL TIEMPO, la Corte Suprema de Justicia negó la casación, lo que dejó en firme la condena proferida en primera instancia por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado y ratificada luego por el Tribunal Superior de Bogotá.



Lo que se señala es que todos los integrantes de la banda, liderada por su compañero sentimental, Luis Francisco Gil Pineda, ‘Lucho’, y sus cómplices John Jairo Alza Beltrán alias ‘Gomelo’, John Wanly Mena Ríos conocido como ‘Niche’ y José Sáez Barrios conocido con el mote de ‘Minutos’, fueron condenados a la pena principal de 23 años y cuatro meses de prisión y a una multa de 1.200 smlmv.



Ellos fueron los “coautores responsables de los punibles de extorsión como delito masa, en concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo con concierto para delinquir agravado y porte de armas de fuego o municiones”, señaló el expediente citado por la Corte el 15 de septiembre del 2010.



El tema salió a flote esta semana tras el desalojo de ese lunes 24, luego de que varias personas denunciaran a las autoridades la presunta participación de la mujer en supuestos cobros de entre 1 y 2 millones de pesos por los lotes invadidos en ese sector de Bilbao.

‘Me acusaron de cómplice’

Yeimy le dijo a EL TIEMPO que ya cumplió su condena y que salió de prisión en marzo del 2016. En efecto, ella estuvo en la cárcel del Buen Pastor.



“Cogieron a mi esposo por extorsión y por ser yo la esposa de él, me dijeron que como no lo iba a demandar, era cómplice”, aseguró.



Según su testimonio, fue condenada por concierto para delinquir y fabricación de armas. En su relato, ella sostiene que pagó 7 años de prisión, entre el 2008 y el 2016.



Sobre su procedencia, indicó que desde hace unos 28 años vive en el sector de Bilbao pero que llegó hace 7 meses al sitio de la invasión del que fue desalojada por las autoridades en cumplimiento de una orden de recuperación de la zona.



Y frente a las denuncias sobre presuntas vacunas a vecinos del sector, tema que está en investigación, sostuvo que no ha escuchado “nada de eso”.



Sobre los apoyos sociales del Distrito, Parada Rueda reconoce que a ella sí le han entregado algunos elementos y ayudas sociales y que además le prometieron el pago de tres meses de arriendo. Sin embargo, en uno de los videos que está en poder de las autoridades, la mujer hace un llamado a la comunidad para que no firmen ni reciban ayudas del Distrito e incluso señala que “así como le pagan sueldo doble a la guerrilla... así mismo tengan para nosotros los pobres”, dice la mujer.

Denuncias delicadas

Autoridades locales y distritales dijeron a EL TIEMPO que sí hay varias denuncias que ya están en poder de las autoridades correspondientes y que en efecto se avanza en una investigación para establecer quién o quiénes son los líderes de los tierreros que operan en esa zona, y cuáles son los traficantes de estupefacientes que se movían en el sector.



Las cifras oficiales señalan que en la zona de impacto de la invasión Bilbao se reportaron tres homicidios durante este año: dos hombres y una mujer así: el primero fue el 29 de enero, otro el 25 de febrero y el último el 22 de marzo.Precisamente este viernes en el Concejo de Bogotá se va a debatir el tema de los reasentamientos y legalización de barrios, por lo que se espera que el tema de Bilbao y este caso en particular salgan a flote.

‘Alianza tierreros y narcos’

El concejal Diego Molano Aponte, del Centro Democrático, quien alertó a las autoridades distritales sobre la alianza que existe entre los tierreros y los microtraficantes, dijo que la situación quedó en evidencia luego de lo que pasó en sector de Bilbao.



Durante el operativo de desalojo, manos criminales prendieron fuego a los cambuches para borrar las evidencias de drogas.



“Ahí lo que había era una combinación de mafia de tierreros asociados con las mafias del microtráfico. Esto se inició con alias Nana, que loteó y vendió a los más vulnerables con el apoyo de otra mujer”.



Por su parte, el negocio del microtráfico “lo manejaba alias Abuelo junto con su hija, pero por una ‘vendetta’ con la banda de ‘los Paisas’, ella fue asesinada. Fue ahí cuando este grupo tomó posesión del sector”, dijo Molano Aponte, quien advirtió que fue esa mezcla la que sometió a la comunidad al terror.



En este sentido, indicó que, tras esas alianzas, el Distrito debe trabajar en nuevos protocolos para realizar los desalojos.





BOGOTÁ