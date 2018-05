IDU garantiza que no abrirá licitación hasta no definir los diseños

Luego de tres sesiones de control político en el Concejo de Bogotá sobre TransMilenio por la carrera 7a, la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Yaneth Mantilla, dijo que no abrirá licitación hasta tanto los diseños estén perfectos y aprobados por la interventoría.

A lo largo de las sesiones, concejales opositores a la administración coincidieron en afirmar que a esta troncal aún le hace falta aclarar, por ejemplo, su costo exacto.



María Fernanda Rojas del partido Alianza Verde y ex directora del IDU durante la administración de Gustavo Petro dijo que, de las 54 intersecciones, hay 30 que están diseñadas a un solo carril. Según Rojas, esto va a formar filas de buses biarticulados, afectando la calidad del servicio.

"La administración Peñalosa no a entregar la séptima, no van a poder cortar la cinta" indicó. Además, aseguró que la alcaldía había cambiado un metro subterráneo por un TransMilenio por la séptima.



Los concejales citantes del debate, Juan Carlos Flórez (partido ASI), Manuel Sarmiento (Polo Democrático Alternativo) y Hollman Morris (Progresistas) coinciden en que esta troncal quedó aprobada pero sin estudios previos. Sarmiento dijo que, apenas aprueben los diseños, van a presentar la demanda.



Flórez advirtió que se dieron 2.3 billones como un cheque en blanco sin estudios y que, además, ya tiene cuatro prórrogas la última hasta junio de este año.



Este concejal advirtió que aún falta la aprobación de ocho estudios. Entre estos, el de tránsito y transporte, urbanismo, acueducto y alcantarillado, ambiente, estructura, presupuesto, entre otros.



Jorge Cardozo del Mira también se sumó a las voces que insisten en cuestionar por qué se priorizó la 7a sobre otras troncales también necesarias. Como es el caso de la avenida 68 y la avenida Boyacá.



Así mismo, se cuestionó la arborización, el tamaño de los andenes, el futuro de predios patrimoniales.



Respecto a los predios, la cabildante Olga Victoria Rubio señaló que por algunas partes de los antejardines se pagarían hasta 1.060 millones de pesos. En contraste con el caso de un apartamento avaluado en 738 millones para 2017 y que, al momento de la propuesta de compra, aparecía con un valor inferior. La directora del IDU respondió que revisaría el caso aunque, de entrada, aseguró que esta información no era cierto.

BOGOTÁ