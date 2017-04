En Bogotá, 2.580 licencias de motociclistas serán suspendidas

El turno para perder la licencia de conducción por cometer dos o más infracciones durante los últimos seis meses les llegó a 2.580 conductores de motocicletas.



Como lo informó EL TIEMPO en su edición del domingo 2 de abril, en total serán suspendidos 9.381 pases. La lista de infractores la encabezan los conductores de carros particulares (3.736), seguidos por los motociclistas (2.580) y los taxistas (2.107).



En el 2016, los conductores de motos recibieron el 28 por ciento de los comparendos que se impusieron por incumplir las normas de tránsito: de 550.000, les correspondieron 155.781 multas, según las cifras de la Secretaría de Movilidad.

Este año, las cinco infracciones que más cometieron los motociclistas reincidentes (dos o más veces) entre enero y marzo son: conducir moto sin observar las normas de tránsito (C24); estacionar en sitios prohibidos (C02); no realizar la revisión técnico-mecánica (C35); no acatar las señales o requerimientos de la Policía (C31) y el conductor que obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás personas, que no cumpla las normas y señales de tránsito o que no obedezca las indicaciones de las autoridades (H03).



Estas multas, según el Distrito, fueron impuestas de manera física y por fotocomparendos.



El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, dijo que los afectados están siendo notificados en el domicilio, pero si alguien quiere averiguar si está en la lista puede ingresar a la página web de la entidad: www.movilidad.gov.co



La medida, que no es nueva, pero no se había aplicado, implica que el conductor se quedará seis meses sin su licencia. Si es sorprendido manejando con la licencia suspendida las autoridades se la cancelarán definitivamente.



BOGOTÁ