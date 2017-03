Libre conductor que habría herido a niño al frustrar robo en bus SITP

El fiscal que lleva el caso del conductor del SITP, al que se le investiga por presuntamente herir a un menor de 7 años -luego de que este frustrara un atraco en el bus que conducía en la localidad de Ciudad Bolívar-, no solicitó la medida de aseguramiento para esta persona, al no cumplirse con los requisitos necesarios para mantenerlo privado de la libertad.



Al hombre tampoco se le imputó el delito de porte ilegal de armas, debido a que en las indagaciones del organismo investigador se estableció que el arma no le pertenecía, sino que era propiedad de los delincuentes que intentaron ingresar al vehículo para robar

Además, tampoco hubo méritos para imputarle el delito de lesiones personales al menor.



El hecho ocurrió el domingo en la noche por las inmediaciones del sector de México, de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. De acuerdo a la versión de una pasajera que habló con Citynoticias, dos ladrones se subieron en el paradero de la zona para asaltar a los usuarios y el conductor para impedir el atraco forcejeó con los delincuentes y allí se detonó el arma, cuyo proyectil rozó la pierna del niño, que estaba en el paradero con su madre.



BOGOTÁ