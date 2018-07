Levantan la restricción a parrilleros en moto Bogotá

En un consejo de seguridad realizado en la Alcaldía Mayor de Bogotá, las autoridades distritales decidieron levantar la restricción impuesta al tránsito de parrilleros hombres en motocicleta, mayores de 14 años, en un sector de la ciudad.

Para el Distrito, en cabeza de la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia, esta medida funcionó de manera efectiva, ya que en el polígono de prohibición (entre la calle 100 y la avenida Primero de Mayo y los Cerros Orientales y la carrera 68), bajaron los delitos cometidos por acompañantes en moto.



De acuerdo a cifras oficiales, cinco meses antes de que la norma entrara en vigencia, en ese polígono se registraron 1.373 hurtos a personas cometidos por parrilleros. Cinco meses después de aplicada la medida, fueron 957, una reducción de 32,5 por ciento.



Cabe recordar que desde que se anunció esta restricción, el 2 de febrero pasado, anunciaron que sería de manera temporal. Sin embargo, dados los buenos resultados, decidieron extenderla por tres meses más. No obstante, no se dilatará más.



Para Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana de la Universidad Central, lo que se logró fue un descenso bajo una sola modalidad, pero no de los delitos en general. “Con la medida, lo que se quiso atacar fue una modalidad de movilización del delincuente y no el accionar del mismo. Si este no se puede trasladar en moto, pues lo hace en bicicleta, en automóvil e incluso a pie”, sostuvo el académico.



Según cifras de la Dijín de la Policía Nacional, en el primer semestre de este año fueron denunciados 26.734 robos de celulares en la capital del país y 47.957 casos de hurtos a personas.



Por otro lado, para Andrés Méndez, vocero de un grupo de motociclistas de la ciudad –y quien participó en las manifestaciones del pasado mes de febrero en contra de la medida–, la restricción ha afectado al gremio y considera que su implementación fue improvisada.

“No solo se afectaron a personas como yo, que ocasionalmente vamos con parrilleros; hay personas que viven de esto. El acompañante muchas veces es el ayudante o auxiliar en el trabajo de las personas, o el hijo mayor de 14 años que no tiene otro medio de transporte para movilizarse”, explicó Méndez.



Sin embargo, pese a que la noticia de la suspensión de la medida alegró a los motociclistas, en algunos sectores de la ciudad estaban esperando que incluso esta se extendiera a sus zonas, como a Kennedy o a la localidad de Usaquén, en el norte de la ciudad, donde se han presentado algunos casos de robos cometidos por acompañantes en moto.



El último hecho ocurrió el pasado 8 de julio, en horas de la tarde, cuando dos sujetos en motocicleta abordaron a una familia que se movilizaba en una camioneta por la carrera 21 con calle 127.



Según informó el comandante de la Policía de Usaquén, el coronel Jairo Merchán, los delincuentes harían parte de una banda que opera en el norte de la ciudad.

“Estamos investigando de dónde venía el vehículo que fue atacado, ya que los criminales conocían que portaban objetos de valor”, dijo en ese momento el coronel Merchán.



Por este y otros casos, César Peña, el presidente de la junta administradora local (JAL) de Usaquén, solicitó en días pasados que la restricción del tránsito de acompañantes en motocicleta llegara hasta su localidad.



“Que la extiendan a nuestro sector, acá en esta zona somos testigos de que continúa la epidemia de robos usando ese medio de transporte”, solicitó el cabildante local.



REDACCIÓN BOGOTÁ