Trabajadores de TransMilenio solo pueden llamar atención a colados

A Leonardo Licht pedirle a un hombre que se había colado en la estación Jiménez de TransMilenio le costó su vida, en un nuevo hecho de intolerancia que llena de luto a la ciudad.

Este es el caso más grave al que se ha tenido que enfrentar un empleado de Recaudo Bogotá, empresa que se encarga de la recaudación del SITP, y que tiene indignada a la comunidad.

El joven, oriundo del municipio de Pacho (Cundinamarca), convivía con una compañera sentimental en un barrio de la localidad de Usme y este domingo había llegado a la estación Jiménez a las 5 de la mañana, hora cuando se inició la operación del sistema.

Sin embargo, el de Leonardo Licht, de 22 años de edad y que comenzaría sus estudios universitarios, aunque es el más grave no es la única situación que ha puesto en peligro a uno de estos operarios. La empresa manifestó que durante el 2016 hubo 210 acciones agresivas contra sus empleados.

Javier Cancela, presidente de Recaudo Bogotá, explicó que las agresiones a los operarios son comunes y que, en ocasiones, solo basta con llamar la atención sobre el pago del transporte, para que la persona que se cuela reaccione con improperios en contra del funcionario.

Incluso, lamentó Cancela, han ocurrido situaciones donde son agredidos con puños, empujones y bofetadas. Motivo por el que la orden es evitar conflictos.

Leonardo Licht al momento del brutal ataque en su contra realizaba su turno en Información y control, cargo en el que una de sus funciones era llamar la atención a quienes se cuelan en el sistema y guiar a los usuarios sobre las preguntas respecto a las rutas que les pueden servir.

De otro lado, Cancela mostró su preocupación por el poco acompañamiento policial que hay en las estaciones de TransMilenio.

Para el funcionario, no hay la cobertura policial suficiente. Indicó que a este déficit de policías se suma que el personal que está no es el adecuado, debido a que un gran porcentaje de quienes prestan el servicio de seguridad en esos lugares son policías bachilleres y no tienen la suficiente preparación para enfrentar circunstancias como la que pasó con Leonardo Licht.

En cuanto al perfil de las personas que trabajan en este cargo, Cancela manifestó que son en su mayoría jóvenes humildes, como Licht, con estudios de bachillerato y que van a comenzar sus estudios universitarios.

El joven llevaba trabajando para Recaudo Bogotá alrededor de un año y sus compañeros lo recuerdan por ser una persona honesta y educada. Este mes comenzaría un nuevo proyecto, pues estaba listo para iniciar sus estudios de administración de empresas en el SENA.

Este lunes en la estación Jiménez, lugar donde fue asesinado, se realizó un homenaje por parte de amigos del joven y trabajadores del sistema. Los articulados de TransMilenio se unieron con una ‘pitatón’.

