La encrucijada para conseguir un trabajo después de los 40 años

Víctima de una reestructuración interna de la empresa en la que trabajaba, y con una envidiable experiencia en el sector de atención al cliente, Mariana quedó desempleada en enero de este año. Hoy va para 10 meses buscando un trabajo, y los ahorros que tenía, menos los gastos de su hogar, ya la tienen contra la cuerda floja.



Tiene 48 años, es administradora de empresas de una prestigiosa universidad en Bogotá, cuenta con dos especializaciones, más de 20 años de vida laboral y como dice ella, ha hecho “cuanto curso y capacitación se me cruzó durante mis años de trabajo, porque me movía en un sector que innovaba mucho y teníamos que adaptarnos a los cambios”, explicó esta bogotana, que tiene dos hijos.

‘¿Y si trabajas como consultora?’; ‘deberías probar un emprendimiento’; ‘te falta una maestría’; ‘nuestro rango de edad es hasta los 38’ son algunas de las frases que recuerda Mariana cada vez que sale de los procesos de selección a los que se ha postulado en estos últimos meses.



Ella forma parte del porcentaje de la población bogotana que hoy compone la cifra de desempleo –10,1 por ciento, entre julio y septiembre de este año–, y aunque según las cifras del Dane las personas entre los 25 y 55 años, así como los mayores de 56, tienen la menor tasa de desempleo en la ciudad, enfrentan trabas para acceder a un puesto de trabajo, como le ocurre a Mariana.



“Yo llevaba once años en una empresa de telecomunicaciones y allí hice toda mi carrera; fui directora de inteligencia de producto y luego, directora de servicio al cliente. De ahí salté a otra empresa y tras unos años comenzó el tema de la reestructuración. En el primer recorte me salvé, pero en el segundo salí”, comentó.



Hoy tiene un grupo de amigas con las que se reúnen a tomar café en un parque del norte de Bogotá. Todas tienen un común denominador: son mujeres de más de 40 años que perdieron su empleo y que llevan meses buscando reincorporarse a la vida laboral.



Aseguró que ha buscado hasta en las áreas que no son de su experiencia. “En medio del desespero, porque las deudas no dan espera, pues estoy pagando mi apartamento y la universidad de mi hijo mayor, me inscribí en un curso de artesanías. Mis compañeras eran señoras de 80 o 90 años, que lo hacían por pasar el tiempo, y creo que fue algo frustrante para mí verme en ese estado”, relató.



Pero su historia no es aislada. Juana, otra bogotana de 45 años, dedicó 18 de sus más de 20 años laborales a trabajar en la misma compañía. El cargo que tuvo en sus manos por un tiempo largo fue la dirección del ‘call center’ de ventas, pero el año pasado su rutina de trabajo cambió. “Vinieron modificaciones en las gerencias. A mi área, que representaba el 50 por ciento de los ingresos de la compañía, le recortaron el presupuesto. Comenzaron a ignorar mi trabajo; no me invitaban a comités, y me pusieron a una persona, de menos edad y experiencia, a supervisar mi trabajo. El ambiente era muy tenso”, recordó Juana.



A comienzos de este año le pasaron la carta de despido. “Fue una acción injustificada, pero pensé que sería un buen cambio. Salí a buscar a un asesor, para que me actualizara en el ámbito laboral, en cómo debía buscar ahora, y todo eso. El mercado ha cambiado muchísimo, y yo, lamentablemente, como estuve tanto tiempo en la misma empresa, no tenía contactos en otras áreas”, señaló.



En los procesos de selección en los que ha participado siempre le dicen lo mismo: que es una candidata de alto riesgo. “Como uno tiene una amplia experiencia, el salario al que aspira no es bajito, pero el mercado no lo ofrece. Entonces uno se presenta a cargos de menor remuneración porque los compromisos financieros no dan espera y por eso los reclutadores le dicen a uno que es de alto riesgo, porque si en otras empresas ofrecen más, uno puede irse”, explicó Juana.

Agregó que esto es una encrucijada. “Si uno decide regalar su experiencia por menor salario, le dicen que es un candidato de alto riesgo, y lo rechazan, pero si no le dan la oportunidad de trabajar, y si en uno o dos años no encuentra empleo, los reclutadores le dicen que uno dejó de trabajar hace rato y que está desactualizado. Entonces me pregunto, ¿qué hacemos?”, indicó.



Estas situaciones llevan a que personas capacitadas tengan que emplearse en puestos que están por debajo de sus competencias o no les brindan los ingresos esperados.



De acuerdo con cifras del Dane, para el segundo trimestre de este año (de abril a junio), 65.108 personas mayores de 56 años manifestaron sentirse en un empleo inadecuado por ingresos, mientras que 703.056 entre los 25 y 55 conforman la mayor parte de este ítem.



Por su parte, 46.635 ciudadanos mayores de 56 años manifestaron estar en un empleo inadecuado por sus competencias, mientras que más de 597.000 personas entre los 25 y 55 años perciben lo mismo.



A este panorama hay que agregarle que, como advirtió el programa Bogotá, Cómo Vamos en su informe de Calidad de Vida del 2016, la tasa de desempleo para jóvenes en la capital supera el promedio, lo que muestra una paradoja entre la situación de quienes ingresan al mercado laboral y quienes tienen experiencia y quedan cesantes.

