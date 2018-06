Las nueve cosas que usted debe saber sobre consumo de licor en Bogotá

1. En la capital la venta de licor en bares y restaurantes está permitida de 10 de la mañana a 3 de la madrugada del día siguiente y está prohibida de esa hora a 10 se la mañana.



2. En ciudad es posible comprar licor en las grandes superficies y en las tiendas desde las 7 de la mañana.



3. En Bogotá está prohibido el consumo de licor en el espacio público. Esa norma que ya regía en la ciudad fue reforzada por el nuevo Código de Policía.

4. El consumo está permitido en escenarios privados, sin restricciones.



5. Hoy, los restaurantes que venden licor, incluidos los de los hoteles, operan sin restricciones, pero solo pueden vender licor de 10 de la mañana a 3 de la madrugada del día siguiente.



6. Es habitual que cuando hay ley seca decretada por alguna circunstancia, los restaurantes y los bares-restaurantes puedan abrir y operar, con la única condición de no vender licor.



7. La Alcaldía le dijo NO a una petición de los negocios de los bares que querían vender licor desde las 7 de la mañana el día del primer partido de la Selección Colombia.



8. Entre las 6 del sábado 16 de junio y las 6 de la mañana del lunes 18 de junio hay ley seca, pero por las elecciones presidenciales.



9. La multa si lo sorprenden consumiendo licor en el espacio público es de $ 416.656.

'Reunánmos en torno del fútbol y la familia y no del licor': Miguel Uribe

El secretario de Gobierno, Miguel Uribe, dijo que la administración no ha cambiado los horarios de restricción y venta del licor convocó a los bogotanos a reunirse en torno al fútbol y la familia y no en torno al consumo del licor.



Si los bares pueden abrir desde las 7 de la mañana, ¿cómo van a controlar que los bares no vendan licor de 7 a 10 de la mañana?



En este momento estamos terminando de revisar la normatividad para determinar si pueden abrir las puertas antes de las 10 de la mañana. Pero lo que ocurre hoy en día es que los restaurantes que venden licor, por ejemplo en los hoteles, pueden operar sin problemas, solo que no venden licor antes de las 10 de la mañana. Y lo mismo pasa cuando hay ley seca, operan con normalidad, pero no venden licor.



¿Descartada la ley seca por el Mundial?



En este Mundial no habrá ley seca. La Alcaldía le está apostando a la prevención, al consumo responsable, a la autorregulación y especialmente le apostamos a la confianza en los ciudadanos. Nosotros consideramos que los horarios actuales que fueron definidos y unificados con base en criterios técnicos, con base en un análisis con la Secretaría de Seguridad y el apoyo de la Policía que merecen ser mantenidos, porque no podemos experimentar con situaciones de riesgo.



Y finalmente, la apuesta nuestra es a convocar a la ciudadanía no necesariamente alrededor del consumo a esta hora, sino aprovechando este horario, a que se convoquen alrededor de la ciudad, de las familias, por eso estamos haciendo campañas de prevención, de consumo responsable. Tenemos 15 puntos de la ciudad donde vamos a tener pantallas gigantes.



Redacción Bogotá