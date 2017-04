Las hipótesis del ataque a abogado de testigo clave del caso grafitero

Un atentado y un intento de atraco son las hipótesis que se manejan sobre los hechos en los que dos hombres fallecieron el sábado, luego de que un escolta de Jairo Acuña –abogado de un testigo clave en el caso de grafitero– disparara contra ellos, ya que apuntaron con un revólver a su protegido.



De acuerdo con la información que entregó la Policía Metropolitana de Bogotá, dos hombres en moto iban a intimidar al jurista con un arma de fuego; sin embargo, el escolta –adscrito a la Unidad Nacional de Protección– reaccionó contra ellos.

Sobre los sindicados se encontró que tenían antecedentes judiciales por hurto, y uno de ellos tenía medida de aseguramiento con detención domiciliaria, mientras que el otro había terminado de cumplir una pena hace pocos meses.



Por el hecho, en la Policía señalaron que se investigaban las circunstancias del ataque contra el abogado Acuña, pero que se trataría de un robo. “Preliminarmente se estudia un posible intento de hurto, pero no se descarta ninguna hipótesis, ya que la investigación está comenzando”, señalaron.



Pero para el abogado Acuña esto no es cierto, porque ese día no había sacado dinero, y tampoco estaba en un sitio en el que tuviera cosas de valor: “Estaba dentro de un predio desocupado de mi propiedad con la puerta abierta, en compañía de uno de los hombres de protección. Había un carro parqueado al frente del predio y uno de los tipos me apuntó detrás de ese automotor. Cuando el escolta me dice “al suelo”, corrí hacia adentro de la casa y escuché los disparos”.



Por estas circunstancias, el jurista Acuña afirma que se trató de un atentado en su contra, ya que ha sido víctima de amenazas desde que comenzó a defender al subintendente Nelson Tovar, el uniformado que asevera que entregó la pistola con la que se pretendía hacer parecer como un atracador al joven Diego Felipe Becerra.



Además, porque, tras el hecho, un hombre llegó a tomarle fotos al vehículo en el que se movilizaba y se identificó primero como un integrante de la Sijín, y después dijo que era el padre de uno de los motociclistas fallecidos. “El señor salió diciendo en un noticiero que los habían mandado a darme un susto. Y en la Policía dicen que era un robo, entonces eso contradice lo que estaba diciendo un testigo”, contó Acuña.



El hombre se identificó como Pablo Gutiérrez en 'Noticias Caracol' y aseguró que le iban a hacer un “llamado de atención al abogado porque se estaba metiendo con la gente del barrio” en el que ocurrió el hecho.



Sobre el tema, recién ocurrió el ataque, el general Hoover Penilla –comandante de la Policía en Bogotá– indicó: “Con la Fiscalía General de la Nación vamos a iniciar una investigación para determinar qué fue lo que sucedió. Según las primeras versiones, llegan dos individuos a tratar de intimidarlos o de agredirlos, ellos reaccionan porque portan armamento para protección”.



Acuña le reveló en el 2016 a este diario los mensajes amenazantes a su celular, y que en el 2015 entraron a su casa, castraron a su perro y le dejaron un mensaje que decía que podía perder a su hijo. A su defendido, Nelson Tovar, le dispararon en una mano en el 2016.



