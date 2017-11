Distrito lanza plataforma virtual para personalizar tarjeta Tu Llave

A partir de hoy, los usuarios de TransMilenio y SITP que no hayan personalizado su tarjeta Tu Llave podrán hacerlo a través de una plataforma en línea que la Alcaldía de Bogotá dispuso para ese procedimiento.

Para hacerlo, ingrese a www.tullaveplus.gov.co, complete el formulario con sus datos y le llegará un correo electrónico con un código necesario para activar su usuario. Cuando lo haga, tendrá que registrar el serial de la tarjeta Tu Llave que quiere personalizar y a partir de ese momento tendrá 30 días para acercarse a una estación de TransMilenio con su cédula y la tarjeta que registró, para poder empezar a recibir los beneficios.



Desde 1 de diciembre, los beneficios que en este momento existen para los usuarios, como los trasbordos a 300 pesos, dejarán de funcionar para quienes no personalicen la tarjeta Tu Llave. Después de esa fecha, si usted ya hizo el procedimiento, tendrá derecho trasbordos sin costo de servicio troncal a zonal y de zonal a zonal. Si pasa de servicio zonal a troncal, se le cobrarán 200 pesos.



Sin embargo, si no personaliza la tarjeta, tendrá que pagar el costo completo de cada pasaje, es decir, 2.200 pesos por cada vez que valide su viaje.



Los pasajes a crédito aumentarán de 1 a 2, a partir de diciembre, que serán descontados de la próxima recarga que realice con su tarjeta registrada. Si no lo hace, no podrá utilizar viajes a crédito.



REDACCIÓN BOGOTÁ