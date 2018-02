Distrito dice a juez que Lagos de Torca cumple normas ambientales

La Secretaría de Planeación anunció que impugnará el fallo de un juez administrativo dentro de una acción de cumplimiento que ordena modificar el decreto que reglamentó el proyecto Lagos de Torca en relación con temas de conectividad ecológica en un sector del área entre los cerros orientales y la reserva Thomas van der Hammen.

La sentencia hace referencia a que Planeación no habría cumplido con normas del Ministerio del Medio Ambiente que ordenan proteger la reserva en la zona de la autopista Norte y a que no se habría cumplido con la franja de protección de una quebrada del norte.



Planeación asegura que, al contrario de lo que dice el fallo, el decreto de Lagos de Torca contó con el concepto del Ministerio de Ambiente y fue concertado con la CAR y la Secretaría de Ambiente, y que sí garantiza la conectividad ecológica entre los cerros y la reserva.



El secretario de Planeación, Andrés Ortiz, afirmó que los corredores ambientales previstos en Lagos de Torca suman más de un kilómetro, e incluye 9 quebradas que serán recuperadas con sus franjas y zonas de manejo ambiental que conectan los cerros orientales con el humedal Torca-Guaymaral, y este con la reserva. Así mismo, se contempla el Parque Metropolitano Guaymaral, que genera una conexión con la reserva de más de 400 metros de ancho, aseguró.



En el caso concreto de la franja vecina a la autopista Norte, Planeación asegura que está declarada como suelo de uso urbano y que el Ministerio dijo que debía mantenerse el uso asignado y que no era su competencia pronunciarse sobre el tema.

Según el Distrito, el fallo no afecta la marcha del proyecto Lagos de Torca, y solo se refiere al 5 por ciento de un área total de 1.800 hectáreas. “Es importante aclarar también que Lagos de Torca no toca ni un milímetro de la reserva Thomas van der Hammen ni la reserva toca al proyecto. Lo que sí sucede es que son vecinos, pues Lagos de Torca colinda con la reserva por el oriente y por el occidente”, afirmó.



BOGOTÁ