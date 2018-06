Ladrones, de la calle a los restaurantes de la ciudad

La delincuencia ya no se conforma con las calles, donde pululan los atracos a personas. Ahora puso la lupa en establecimientos comerciales, principalmente en restaurantes, tal y como lo evidencian los dos últimos casos que se presentaron la noche del pasado lunes festivo, cuando un hurto masivo y un intento de homicidio ocurrieron dentro de dos sitios de estos, ubicados en puntos distintos de la ciudad.

El primero sucedió en la localidad de Usaquén, específicamente en la calle 116 con carrera 19, cuando a un reconocido restaurante de hamburguesas ingresaron delincuentes fuertemente armados y les arrebataron sus pertenencias a los clientes, tal y como lo confirmó el teniente coronel Álvaro Guerrero Ortiz, oficial de Inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá.



“Ingresan unas personas que al parecer hurtan unos elementos a quienes estaban dentro del establecimiento. El tema es materia de investigación teniendo en cuenta que una vez acude la unidad no tenemos, hasta el momento, ningún tipo de denuncias”, confirmó el oficial, quien en sus declaraciones dejó ver que el uso de cámaras de seguridad y las denuncias en este tipo de casos, que al parecer van en aumento en la capital del país, son claves para combatir este flagelo.



“La Policía Nacional indagará con videos del lugar para poder realizar un seguimiento de este tipo de eventos que ocurren en la ciudad”, aclaró el teniente coronel Guerrero.

El otro caso, ocurrido el pasado lunes 11 de junio, en horas de la tarde, ocurrió en un restaurante ubicado en la carrera 9.ª con calle 69, cuando un hombre armado ingresó al sitio en el que se encontraban varios comensales e intentó a asesinar a uno de ellos.



La situación fue narrada a través de Twitter por la periodista Darcy Quinn, quien se encontraba en el lugar, departiendo con sus familiares. “Estoy en el restaurante La Herencia, carrera 9.ª con 69. Acaba de entrar y salir un ladrón armado intentando robar o matar un comensal”, reportó en su red social, a las 3 y 13 de la tarde.



Al parecer, el agresor se movilizaba con alguien más en una motocicleta de cilindraje bajo, para evadir la prohibición al tránsito de parrilleros hombres, que cobija ese sector de la ciudad.

Según confirmó el coronel Elkin Quinchía, comandante de la Policía de Chapinero, el delincuente ingresó al establecimiento armado, pero no logró disparar. El caso es materia de investigación por parte de la Policía Judicial y a través de retratos hablados y cámaras de seguridad del sector se está tratando de ubicar al delincuente.



De acuerdo con Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, lo que está sucediendo con este tipo de situaciones en la ciudad no se puede reducir a hechos aislados de ladrones que actúan solos, o que se aprovechan de un factor oportunidad.



“Son unas redes delincuenciales donde su objetivo principal es incluso sectorizado, es especializado. Tenemos bandas de hurtos a establecimientos comerciales, a personas, celulares, vehículos, viviendas, con todas las especialidades logísticas que esto requiere”, analizó el experto.



Nieto sugirió que estas estructuras están conformadas por no menos de cinco integrantes y hasta 32, quienes se distribuyen la cadena del crimen.



“Vemos que hay un proceso investigativo, de recorridos casi que con diarios de campo donde se ubica la víctima. Está el que identifica, el que ataca, quien toma el elemento, quien hace el desvío de atención en otro vehículo y quien comercializa y distribuye las ganancias”, sostuvo para concluir: “Estamos ante un proceso que nunca se pensó en la seguridad urbana y está estallando, porque son redes que tienen la posibilidad de logística desarrollada y acción sectorizada”.

REDACCIÓN BOGOTÁ