Hombre se hace pasar por la pareja de sus víctimas para robarlas en TM

Camila Rincón* es una abogada y defensora de derechos humanos cartagenera que desde hace ocho años vive en la capital. Es usuaria habitual de TransMilenio y en días pasados fue víctima de una modalidad de robo para ella desconocida en este sistema de transporte. Por eso, decidió hacer pública su denuncia para alertar a la ciudadanía de esta estrategia usada por delincuentes.

Los hechos ocurrieron el pasado seis de marzo, a eso de las 7:45 a. m., día en el que entró a la estación de la calle 127 y abordó la ruta H75 para ir a su trabajo luego de una cita médica. "Como debía ir a trabajar, por tiempo (Waze indicaba 1 hora 15 minutos) preferí tomar TransMilenio para llegar a la estación Jiménez y luego caminar hasta mi oficina", contó.



Entre los tumultos, y el grito de dolor de un hombre al que el pie se le quedó atrapado en la puerta, ingresó al bus. "En ese momento me angustié mucho y mis sentidos estaban atentos al bienestar de aquel chico. En cuestión de segundos me abrazó un hombre por detrás, sus manos cruzaban mi cintura, me habló al oído y me dijo que le diera mi celular o me chuzaba", narró la mujer.

Sin ningún tipo de resistencia, Rincón se quitó sus audífonos y entregó su celular -un Iphone 6- al hombre mestizo, de cabello castaño oscuro, complexión gruesa y con una medida aproximada de 1.80 cm. "Tan pronto pidió mi teléfono se lo entregué sin problemas, tengo experiencia en atracos porque recién llegada a Bogotá me robaron dos veces con cuchillo (...) No podría dar una descripción del hombre porque siempre me estuvo abrazando por detrás, solo lo lo vi de espaldas", explicó.



Aunque no se opuso al atraco, el ladrón siguió a su lado, le dijo que "olía a rico", que se bajaba en la 63 y que ella debía besarlo. "No sé qué tipo de beso quería o cómo, pero el tono de su voz al decirme que olía rico me repugnó al punto que grité: 'ayuda, este señor me está robando'. Ante eso el muy tranquilamente dijo: 'amor no involucres a los demás en nuestros problemas'”, atestigua.

Paralelamente el victimario apretó más el cuchillo, la abrazó y le repetía al oído una y otra vez: "tranquila o me toca hacerle daño”. "Me sentí en vergüenza y tan frustrada que sólo miraba al suelo, eso fue cuestión de minutos (...) creo que pudo ser peor el contacto físico si no hubiese tenido un maletín que apartaba mi trasero de su pene".



Al llegar al punto señalado por el agresor, este se bajó mientras Rincón con lágrimas en los ojos reclamó al resto de pasajeros su indiferencia. "Dije en voz alta: 'me robaron frente a todos y nadie hizo nada' (...) Me pasé de vagón, del último al de adelante -donde está el conductor-, porque no quería estar ahí, no quería ver a nadie. Me sentía frustrada y triste, por la gente más que por el ladrón. Me generó una sensación de deshumanización", argumentó.



La joven de 30 años dice que habló con una de las personas que ayudan a ubicar las rutas y le contó lo sucedido, esta le indicó que lo mejor era que hablara directamente con una persona de la estación pero ella decidió no hacerlo. Luego hizo la denuncia del robo en la página web de la Policía, y su jefa la apoyó enviando un reporte de lo sucedido a la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía.



La joven de 30 años admite que más allá del robo, pues está segura que la estadística es amplia -según la Policía, en 2017 se registraron unos 4.800 robos en este medio de transporte- , lo que más le genera indignación es la apatía social.



*El nombre fue cambiado a petición de la fuente.