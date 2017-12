Piedra de la discordia con la Procuraduría en licitación de semáforos

Para entender la polémica que ha desatado la Procuraduría, que insiste en solicitar a Bogotá a suspender la licitación que busca modernizar la red de semáforos de Bogotá, hay que entender lo que significan los semáforos para la movilidad y cómo funcionan.

El semáforo es un dispositivo de señalización luminosa que asigna el derecho de paso o prelación a los actores viales (carros, motocicletas, bicicletas y peatones), por medio de luces de color rojo, amarillo o verde, que son operadas por una unidad electrónica que se denomina controlador.



El controlador es el caballito de batalla que tiene a la Procuraduría en contra de la licitación. En Bogotá hay instalados 1.131 para el manejo de los semáforos en 1.387 intersecciones viales, muchos de los cuales fueron instalados desde 1978. La tecnología de esos dispositivos es propiedad de la empresa Siemens. Eso significa una dependencia total de la capital a esa tecnología para efectos de mantenimiento de la red.



Además, el sistema actual opera sobre una red de cable de cobre tendida por toda la ciudad, que conecta al 96 por ciento de las intersecciones. Esa red es propiedad de la Secretaría de Movilidad, pero los ductos por donde se tiende el cable son de la ETB.



Los estudios para la licitación que está en proceso, y que busca instalar la nueva red en dos años, determinaron que si Bogotá quiere modernizar su sistema de semáforos debe eliminar esas dos camisas de fuerza e introducir tecnología moderna que no esté atada a un solo proveedor. Eso implica cambiar todos los controladores, porque los actuales no son compatibles con todas las últimas tecnologías.



El lío radica en que 471 de los controladores instalados actualmente todavía tienen una vida útil entre 7 y 17 años. De ellos, 333 que fueron comprados entre enero de 1999 y noviembre del 2011, tienen hasta siete años. Otros 138 adquiridos entre abril del 2013 y febrero del 2017 deben durar hasta 17 años, según un documento que reposa en el portal de contratación.



La Procuraduría ha insistido durante todo el proceso que la licitación incluya la obligación de usar esos controladores y de hecho al comienzo la Secretaría de Movilidad puso esa cláusula, pero recibió 28 observaciones de firmas interesadas que advirtieron que ese ítem favorecería directamente a un proveedor (Siemens) y dejaría en desventaja a los demás, lo cual constituiría un sesgo en la licitación.



Al final, el Distrito optó por la decisión de licitar el cambio de todos los controladores y buscar usos alternos para los 471 que aún tienen vida útil. A la Procuraduría esa decisión no le gusta e insiste en que cambiar esos controladores que todavía tienen vida útil podría generar un detrimento patrimonial de unos 16.000 millones de pesos, según sus estimativos. No acepta que se les pueda dar usos distintos a ser parte de la nueva red.



Movilidad hizo un estudio para determinar qué le resulta más costoso a la ciudad: si cambiar todos los controladores, incluso los 471 que todavía tienen vida útil, o mantener estos en uso, a riesgo de que no sean compatibles con el nuevo sistema.



El estudio concluye que a lo largo de los 20 años de vida útil que tienen estos dispositivos se compensa la inversión inicial de cambiar todos los controladores, por los costos que implicará en el camino el mantenimiento y la renovación de los controladores reutilizados.



