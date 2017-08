La imprudencia sería la causa de accidente en la Caracas con 64

Las autoridades investigan si la imprudencia, al pasar un semáforo en rojo, fue la causa de un accidente que el jueves en la madrugada dejó cuatro extranjeros y dos colombianos heridos en la avenida Caracas con calle 64.

El choque se presentó entre el taxi de placas TUP 880, en el que se movilizaban cuatro extranjeros y dos colombianos, y un vehículo de servicio especial. Según las primeras indagaciones, el taxi se pasó un semáforo en rojo e iba con sobrecupo:

además del taxista, iban un belga, tres franceses y un colombiano. Los heridos fueron llevados a la clínica del Country, en la carrera 16 con calle 82.



De acuerdo con información de Policía de Tránsito, los franceses fueron identificados como Oscar Flame, Paul Ouvry y Pierre Moyniel –quien tenía previsto salir del país– y el ciudadano belga Raul Paulquvry. Según la clínica, ellos ya fueron dados de alta.

Entre tanto, el colombiano, Brayan Huérfano, no ha salido de observación. Fuentes que pidieron no revelar su nombre afirmaron que tendría el pulmón perforado, un trauma facial y está a la espera de una operación.



Testigos en la sala de urgencias del Country comentaron que el conductor del taxi involucrado en el hecho, identificado como José López, recibió atención médica, pero se fue del lugar luego de hacer presencia las autoridades.



El nombre del conductor de la camioneta blanca es Brayan Castrillón. Aunque fue valorado también por el hecho, ya fue dado de alta. El diagnóstico médico, luego de realizarse una radiografía de tórax, indica que tiene un trauma menor en uno de los pulmones.



La camioneta de servicio especial quedó en pérdida total y su dueña, Angélica Rojas, denunció que dejaron ir al taxista de este accidente, siendo el causante del siniestro. Las autoridades dicen que está en investigación.



Rojas hizo el denuncio en la Fiscalía de Paloquemao, donde le informaron que el caso no ha sido radicado y están verificando las causas del accidente en las cámaras del sector. De acuerdo con la entidad, el semáforo de este punto estaba averiado y no se ha podido establecer por las cámaras quién fue el culpable de la colisión.



EL TIEMPO habló con Paul Ouvrey, uno de los franceses heridos, quien dijo que ni él, ni sus compatriotas ni el belga fueron víctimas de hurto. Hasta anoche, Brayan Huérfano permanecía hospitalizado.



Redacción EL TIEMPO ZONA