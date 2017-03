Alcalde de Mosquera había falsificado título de la U. Santo Tomas

Tras la audiencia de imputación de cargos realizada este jueves contra el alcalde de Mosquera, Raúl Emilio Casallas, por un presunto caso de fraude procesal y falsedad en documento privado en el que habría incurrido años atrás, el Juzgado 57 con funciones de control de garantías de Bogotá le dictó medida de aseguramiento en su lugar de residencia.



Esto luego de que el mandatario municipal asistió de manera voluntaria a las instalaciones del ente judicial. “Quiero manifestarles con el afecto de siempre, que en la tarde de hoy (miércoles) he decidido presentarme de manera voluntaria ante las autoridades con el fin de facilitar las investigaciones que cursan en mi contra”.



Estas fueron las palabras con las que lo anunció a través de Facebook. El alcalde Casallas, que estaba a la cabeza del municipio de Mosquera, ubicado al occidente de Bogotá y que alberga a más de 82.000 mosquerunos, no aceptó los cargos que se le imputaron.



La denuncia en su contra fue hecha el año pasado por el senador Carlos Fernando Galán, cuando le solicitó a la Universidad Santo Tomás que confirmara si Casallas había recibido el título de ingeniero mecánico, que aseguraba tenía de dicha institución educativa.



La universidad confirmó que pese a que el alcalde de Mosquera estuvo inscrito en este pregrado, entre 1994 y 1999, no obtuvo el diploma, pues “no culminó el plan de estudios de dicho programa ni cumplió los demás requisitos exigidos para el correspondiente cargo”, señaló el claustro en su respuesta al congresista.



No obstante, con ese mismo título, el dirigente político se presentó a una especialización de gobierno y gestión pública en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y accedió a cargos públicos, entre ellos, el de secretario de Obras Públicas y de Desarrollo de Mosquera.



