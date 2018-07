En El Virrey, los niños también se la gozan

Seguro, usted conoce el parque El Virrey: senderos, árboles, hojarasca crocante al paso, mascotas y gente trotando. Lo normal. Pero la sección de juegos infantiles, a unos 100 metros del ingreso por la Autonorte, sí que es otro mundo dentro de este espacio verde.



Esta área infantil, delimitada en forma circular, cuenta con piso de goma azul y estrellas rojas, pintoresco. Entre las opciones de juego aparecen el clásico deslizadero y pasamanos para que los chicos se cuelguen. Sin embargo, lo más atractivo son varios juegos innovadores, aventuras distintas a los típicos entretenimientos de antaño.

“Gaby, no te sueltes que te caes”, le dice la mamá a una chiquita de unos seis años, sin dejar de mecerla en un columpio de gran formato con capacidad para cuatro niños, pero en el que la niña está acostada a sus anchas y aferrada.



“Sigue empujando”, pide Gaby, feliz, mientras se balancea de atrás hacia adelante. Minutos antes, ellas esperaron a que Martín, Mario y Mariana, tres hermanitos venezolanos, se columpiaran hasta las carcajadas, empujados por su madre.

A pocos metros, una red de escalada, con cables de acero, viene a ser la más sui generis de las opciones. Trepando por ella, como arañas, acceden a una plataforma desde la cual se pueden lanzar por el más alternativo de los deslizaderos: dos tubos paralelos, sin asiento en la mitad, bajan hasta el suelo e invitan a la emoción.



Una vez frente a él, cada niño observa y tantea antes de a montarse, pues deben abrirse de piernas y apoyarse en los sobacos para bajar. Una vez pierden el nervio con el primer descenso, ya no se quieren ir a otro lado. Se lanzan una y otra vez por los tubos.

El columpio grupal es un atractivo infantil en El Virrey. Varios niños pueden mecerse al mismo tiempo. Foto: EL TIEMPO

Mundo mágico

La flor y el carro que se sacuden no se quedan atrás. Ambos están sostenidos sobre resortes; entonces, los niños se montan, se aferran del volante o los pétalos, y ante el movimiento que se genera de un lado hacia otro, las risas aparecen como reacción espontánea.



Bruno (aún de pañales) y Mateo, de tres y cuatro años, eligen el automóvil. Mientras se gozan el sacudón, sonríen para que su mamá atrape el momento en una foto.

Las rondas frecuentes de la policía, lo mismo que tantas madres y chiquilines, generan una atmósfera apacible y acogedora durante el día, en especial los fines de semana y días festivos, cuando no hay que ir al jardín. Una terapia de risas, si se quiere. Ideal para quienes buscan un buen momento de relax.



Si no, que lo diga Angélica, de siete años, quien llega con su muñeca Ashley y la deja sobre una banca para irse a dar varias rondas por las atracciones, junto a nuevos amigos espontáneos. Se enmugra y suda de tanto que se mueve, bajo la mirada atenta de su familiar, quien la espera sentada en otra banca.



Llegada la hora de partir, la pequeña notifica que le falta algo: “¡Ma, dónde está Ashley!”, y la acudiente le responde que no tiene ni idea de dónde la dejó.



Los ojos encharcados y la mueca de preocupación de la niña anticipan que se viene una escena lacrimógena. Pero Daniel, de ocho años, se viste de héroe y aparece con Ashley agarrada del pelo: “Se te quedó allá”, indica el niño, con camiseta de Spiderman y cara de buena onda. El rostro de la niña se transforma al recuperar a su amiga de trapo, y una sonrisa de emoción y alivio vuelve a su cara de pequitas.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Redaccionbogota@eltiempo.com.co