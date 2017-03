Cuerpo encontrado en Villeta sería de Juan Jiménez, perdido en Suba

De acuerdo con la Sijín de la Policía, en el río San Francisco, en Villeta (Cundinamarca), apareció el cuerpo de un hombre que podría ser el de Juan Sebastián Jiménez Medina, de 20 años, desparecido desde el pasado 22 de febrero en Suba Lisboa (carreras 156A y 151A, entre calles 132D y 129D), después de salir de su casa hacía su lugar de trabajo en la calle 138 con autopista Norte.



Sin embargo, según la hermana de Juan Sebastián, Silvia Medina, aún las autoridades no les han confirmado que el cuerpo encontrado corresponda al de su hermano menor. “Tenemos que esperar a que se haga una prueba de ADN, solo después de eso se puede confirmar la información. Es un momento muy difícil”, expresó Medina.



No obstante, la Sijín confirmó que unos metros más delante de donde apareció el cuerpo, se hallaron los documentos de Juan Sebastián, el menor de los cuatro hijos de Enrique Jiménez y Noemi Medina.



Los angustiados padres de Juan Sebastián marcharon el domingo 19 de marzo, junto a las familias de los tres menores de edad desaparecidos en San Cristóbal Norte, aunque su hijo no tenía ningún vínculo con los otros tres jóvenes.



“Mi hijo no tenía nada ver con los otros tres muchachos, lo único que los une es que todos desaparecieron el mismo día, el 22 de marzo. Juan Sebastián desapareció en la mañana y los jóvenes de San Cristóbal se perdieron en la tarde”, expresó, con tristeza, Enrique Jiménez, el padre de Juan Sebastián.



De acuerdo con el padre del joven, la última vez que una cámara de seguridad registró a su hijo fue a las 5: 28 de la mañana, cuando salió en bicicleta hacía su lugar de trabajo. Pero, la familia de Juan Sebastián lo comenzó a extrañar hasta en la noche.



“Él trabajaba en una bodega y, a veces, llegaba antes de las 6 de la tarde o después, pero ese día no llegó a dormir. Desde ese día nos comenzamos a preocupar; pero la alerta máxima llegó cuando al día siguiente nos llamaron de su lugar de trabajo y nos dijeron que Juan Sebastián nuca llegó a trabajar”, contó el padre del joven.

Vanessa Perea Bonilla

Redacción EL TIEMPO ZONA