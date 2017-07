Cinco meses y siguen desaparecidos tres jóvenes de San Cristóbal Norte

Juan Moreno, Brayan Montaña y Mauricio Castillo cumplirán mañana más de 150 días de desaparecidos. Hasta el momento las autoridades no han avanzado en la investigación. Y más de 30 personas se reunieron en Paloquemao para protestar.

El objetivo de este plantón es porque mañana se cumplen 5 meses desde aquel día en el que los tres menores fueron vistos por última vez en San Cristóbal Norte (Usaquén).



Los familiares de las víctimas aseguraron que hasta el momento ninguna de las autoridades que tiene a su cargo la investigación ha dado respuesta que ayude a dar con el paradero de los jóvenes.



"Este tiempo es muy duro. La ausencia de Mauricio ha sido terrible. Casi no duermo y tampoco como", afirmó Karen Castillo, hermana de Mauricio Castillo.



Por su parte, el padre de Brayan Montaña, Germán Montaña, mencionó que hace aproximadamente dos meses recibió una llamada anónima, en la que un hombre le dijo que saliera a su puerta y allí encontraría información de dónde estaba su hijo.



Germán encontró en su puerta un panfleto con un mapa en el que detallaba un lugar , en el que posiblemente estaba enterrado su hijo en los cerros orientales. Él junto con otras personas fueron al lugar y excavaron cerca de 10 agujeros, pero no encontraron nada.



Así mismo, Carolina Pachón, madre de Juan Esteban, afirmó entre lágrimas que "mi esposo es diabético y desde la desaparición de mi hijo ha dejado de comer. La depresión y tristeza que sentimos es tan profunda que hasta yo no pude seguir trabajando".



Los familiares, además han recorrido hospitales, bares y hasta barrios enteros, pero no encuentran respuestas. De hecho, recopilaron los vídeos del lugar donde fueron vistos por última vez los jóvenes y lo único que se observó fue que la camioneta, en la que se movilizaban, se quedó varada.



Ellos también mencionaron que cambiaron al fiscal que llevaba el caso, porque se fue de vacaciones y sienten que el nuevo fiscal encargado del proceso no conoce mucho sobre este. Piden a las autoridades encargadas que por favor se avance en la investigación para que no quede impune como muchos otros.



REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA