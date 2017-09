Joven invidente ganó beca para estudiar en México

Jonathan Echeverría perdió la visión debido a sus dos grandes pasiones. Su pesadilla empezó a los 10 años de edad. En ese entonces, un médico le prohibió realizar cualquier actividad física por haber nacido de 7 meses, sin desarrollar por completo su sistema visual.



“A los 10 años de edad era imposible que no disfrutara mi infancia”, mencionó Jonathan. Él es un apasionado por el balón y siempre salía con sus amigos a jugar fútbol. Al cumplir 15 años, jugando fútbol lo golpeó un balón en la cabeza y, como consecuencia, le explotó la retina izquierda.

Sin embargo, no abandonó sus pasiones. Él siempre ha sido un joven que busca la adrenalina. El rock y el punk han sido su motor de energía. Al cumplir 18 años de edad se encontraba en un concierto y fue golpeado, causándole el desprendimiento de la retina derecha.



“Después de que quedé ciego, sentí que le perdí miedo a todo; ahora me deleito más con la música, canto y bailo”, dijo Jonathan. Aunque él no pudo volver a jugar fútbol, tuvo la sensación de que ya no tenía nada que perder, por lo que ahora vive la vida como nunca antes.

Su hazaña

Jonathan siempre había tenido en su mente estudiar psicología, pero cuando quedó ciego tuvo una nueva meta. Así que decidió estudiar licenciatura en educación especial en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para ayudarles a las personas en condición de discapacidad a estudiar como él lo haría.



En sus estudios siempre se ha destacado por sus notas altas y su compromiso social. El tener esta discapacidad no ha sido impedimento para que sea uno de los pilos de sus clases.



Él se encuentra en este momento en octavo semestre y hace menos de un mes llegó a Ciudad de México para realizar un intercambio de un semestre en la Universidad homónima del país azteca.



Para conseguir esta beca pasó por un proceso de selección en el cual competía con los estudiantes más destacados de la UPN. Pasó todos los filtros y logró obtener un cupo y así convertirse en el primer alumno invidente en la historia de la UPN en irse de intercambio.



No ha tenido miedo de enfrentar un país nuevo y pudo cumplir su sueño de sentarse en la punta de la pirámide del sol en Teotihuacan y sentir la inmensidad de ese paisaje que imagina con su corazón a pesar de no verlo con los ojos.



FABIÁN ANDRADE GONZÁLEZ

Redacción EL TIEMPO ZONA