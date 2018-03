José Daniel López se defiende de las acusaciones de su copartidario

A raíz de la denuncia que hizo Felipe Ríos, candidato a la Cámara por Bogotá por el partido Cambio Radical, por posible alteración de los resultados electorales, su copartidario, José Daniel López, señalado, entre otras cosas, de pagar $ 20 millones como soborno a las decisiones de los registradores ad hoc, le salió al paso a esas acusaciones y anunció acciones legales para restaurar su buen nombre.

“No he pagado ni un centavo a ningún funcionario público. Ni hoy ni nunca. Soy una persona honrada y hecha a pulso”, dijo López.



Ríos, por medio de su apoderado, advierte que hubo anomalías en el conteo de los votos en particular en los puestos de votación de la localidad de Puente Aranda y que por eso no llegó a alcanzar la curul.



Como lo informó EL TIEMPO en la edición de este martes, en la página de la Registraduría, López, número 118 en el tarjetón, consiguió 28.332 votos y Ríos, con el número 111, tuvo 27.685.



“En la mesa 1 del puesto 18, a pesar de que únicamente votaron 9 personas por el partido Cambio Radical, obteniendo el señor José Daniel López solo 1 voto, en el formato E-24 se tiene que el número de votantes consignado para esa mesa fue de 15 personas, esos 7 votos adicionales le fueron concedidos al señor Daniel López”, dice la denuncia.



Ante los señalamientos, López afirmó que, luego de los escrutinios, Ríos también obtuvo incrementos “ostensibles en algunas mesas de votación” y señala que esto se presentó en Usaquén, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón y Teusaquillo, pero que esto es normal en los escrutinios.



Sobre el presunto soborno, el representante electo desestimó el testigo que se presenta en este caso porque es un periodista que trabajó como jefe de prensa cuando Ríos fue concejal.

BOGOTÁ