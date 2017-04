Jornada de inscripción de organizaciones de reciclaje, esta semana

Las organizaciones de recicladores que operan en Bogotá y que no están formalizadas tienen desde este lunes y hasta el miércoles, la posibilidad de registrarse, de forma oficial, ante la Superintendencia de Servicios Públicos.



En la calle 19 n.° 13A-12, desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, los recicladores recibirán asesoría de todos los procedimientos para formalizar su actividad.



Esto, para comenzar a recibir los beneficios a que tienen derecho por el aprovechamiento que pagan los usuarios en el recibo de las tarifas de aseo.

Esta jornada se realiza de la mano de la Unidad Administrativa de Servicios Especiales (Uaesp) que apoyará el proceso para que el trámite sea rápido.



Julián López, superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, le dijo a EL TIEMPO que en este proceso los representantes legales de las 73 organizaciones que aún están sin registro, deben llevar el número del NIT y el acta de constitución y que en unos 25 minutos quedan formalizados.



Se calcula que en la ciudad hay 117 organizaciones, tanto formales como informales que agrupan a poco más de 6.000 de los 20.000 recicladores que la recorren.



Esto significa que hay unos 13.000 que no pertenecen o no están asociados. Por eso la jornada busca poder tener un censo más cercano a la realidad, para establecer cuál es el número de recuperadores de materiales que están circulando en las calles.



López dijo que el año pasado se registraron 1.560 toneladas, pero, que una vez se formalizaron, el material reportado y facturado que se aprovecha llegó a las 16.500 toneladas en 10 meses.



Con estos reportes, la Superintendencia les ordena a los prestadores de servicio de aseo para que les pague a las organizaciones. De ahí la importancia que estén formalizadas porque de lo contrario, a partir de abril del 2018, no se harán pagos de forma individual.



La directora de la Uaesp, Beatriz Elena Cárdenas, espera que este año el 70 por ciento de los recicladores estén afiliados a las organizaciones.



BOGOTÁ