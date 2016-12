Los jóvenes que pasaron de cometer delitos a ser expertos en culinaria

Felices y con mucho orgullo, ocho menores de edad que cometieron delitos se convirtieron en la primera promoción de técnicos laborales en cocina tras tomar un curso patrocinado por la Secretaría de Seguridad.

Todos los días madrugaban en centros especializados como El Redentor, Bosconia y Belén para llegar a las 7 de la mañana a su lugar de capacitación, la cual recibían en sedes del centro de Bogotá.

“Desde pequeño siempre me ha gustado la culinaria. Mi mamá, por ejemplo, me contó que cuando era un niño chiquito me inclinaba por ese arte”, dijo Gustavo Gamboa*, uno de los beneficiados.

Inicialmente, a ellos les prestaban un servicio de ruta, pero con el pasar de los meses los autorizaron para que se transportaran por sus propios medios.

“Aunque yo iba a pie porque estaba en un centro especializado cercano, a los otros compañeros les brindaban confianza para que fueran a estudiar, y ellos solos. Éramos muy cumplidos”, dijo Gamboa, quien terminó el curso de cocina durante el último año que estuvieron cumpliendo su sanción.

Todos ellos recibieron su certificación hace dos semanas, algo que no solo los emocionó a ellos sino también a sus familias. “Fue un poco duro porque terminé mi curso cuando ya estaba en libertad, pero a veces no tenía para el transporte. Pensé que no iba a llegar este día”, narró Camilo Mejía*.

Este joven, que cumplió 21 años, trabajó por sus conocimientos en un restaurante árabe y ahora labora en uno colombiano.

“Nos enseñaron sobre cortes de carne y su tratamiento básico para dejarlas listas para realizar diferentes recetas”, agregó Mejía, quien confía en salir adelante tras su grado.

Pero también aprendieron nociones básicas en temas de pastelería y otras técnicas para trabajar en cualquier restaurante.

Pero lo más importante fue el cambio que generó en ellos esta capacitación, que sus mismos padres reconocieron. “No solo fue el curso; a mi hijo lo ayudó Dios, y encontró una nueva opción de vida”, agregó la madre del joven Gustavo Gamboa.

No obstante, ellos prefieren no hablar de su pasado; cumplieron sanciones en los centros especializados por estar inmiscuidos en delitos como hurto e, incluso, homicidio, situaciones que afirmaron que dejaron atrás, y con esta nueva oportunidad que se les brindó podrán aspirar a un mejor futuro. Algo que también se dio por el acompañamiento sicosocial que recibieron como parte de su sanción, lo que les ha permitido trazarse nuevos planes de vida.

“Estoy tomando un nuevo curso en gestión empresarial en el Sena, y, con el que hice de cocina, sueño con montar mi propio restaurante con la ayuda de Dios”, dijo Gamboa.

Este joven con nuevas expectativas de vida preparará este sábado un pollo relleno para servirlo y compartirlo con su familia en la cena de Navidad, festividad que no vivía junto a ellos desde hace tres años, tiempo en el cual tuvo que cumplir con su sanción.

Inclusión

Esta capacitación la recibieron luego de que los jueces que llevaban sus procesos les autorizaran hacer los cursos como parte de su sanción.

El Distrito los financió, ya que este programa formaba parte de un convenio que se hizo con la Naciones Unidas para ayudar a los menores que estaban en conflicto con la ley.

Dicho proyecto incluía la estrategia de inclusión social y productiva, de la cual surgió el curso para que estos jóvenes se convirtieran en técnicos laborales en cocina.

Sin embargo, tras esta primera promoción, en la Secretaría de Seguridad consideraron que la iniciativa fue tan exitosa que la incluyeron dentro de sus planes institucionales para el cuatrienio.

JOSÉ DAVID RODRÍGUEZ

Periodista Sección Bogotá

@ashissino85

* El nombre se cambió por protección del menor de edad. Escríbanos a davrod@eltiempo.com si conoce de más temas de seguridad.