Jardín donde murió bebé, en Ciudad Bolívar, no sería legal

Se espera que este martes al mediodía, Medicina Legal revele los resultados de la necropsia de Alan Juseph Delgado, el bebé de siete meses que falleció el jueves pasado dentro de un supuesto jardín infantil del barrio México, en Ciudad Bolívar.



Alan fue declarado sin vida por el personal médico del hospital Meissen el pasado 3 de agosto.



Lizeth Castellanos, su madre, supo de la muerte a las 6 de la tarde de ese mismo día, cuando regresó al jardín a recogerlo.

Lo que más preocupa a las autoridades que investigan el caso es que no hay registros del bebé en el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).



Además, como reportan familiares del menor, los dueños del presunto jardín quitaron los avisos que ofrecían el cuidado de niños –algunos con los logos del ICBF– de la fachada de su establecimiento, tan pronto se hizo pública la tragedia.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, Alan habría fallecido debido a un episodio de broncorrespiración.



Sin embargo, la familia espera el dictamen de los forenses, ya que quienes administran el jardín todavía no se han pronunciado.



“Pagaba una cuota mensual para que cuidaran a mi hijo, porque los dueños del jardín me mostraron papeles del ICBF. Ahora no dan la cara, y no sabemos lo que pasó de verdad con mi bebé”, dijo Lizeth.



