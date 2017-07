Salpicón en el cobro por el parqueo de bicicletas en Bogotá

El cobro de parqueo en Bogotá para los ciclistas es un salpicón de tarifas donde al usuario le imponen, en muchos casos, lo que el vigilante o administrador les venga en gana.

La tarifa oficial es de 10 pesos el minuto, es decir, 600 pesos la hora, pero hay sitios donde cobran más del doble, no entregan recibo, no hay cicloparqueaderos y cuando los hay no son los adecuados para asegurar el caballito de acero.



Fuimos hasta el parqueadero de la carrera 8.ª con calle 20, en el centro de Bogotá. Al cuidador se le ve afanado y agitado. Va de un lado para otro mientras entra y sale gente que deja sus vehículos.



–¿Cuánto vale el parqueo de la bici?, le pregunto al hombre.

– ¿Cuánto se demora?

–Solo diez minutos.

–500 pesos, pa’.

–Y si me demoro tres minuticos …

–Ahí miramos, pa’… eso es relativo.



Esa ‘relatividad’ me preocupa más cuando le pido recibo para garantizar que mi ‘vehículo’ quede en buenas manos.

–Hágale, me dice, hágale así no más.

Sin recibo, como si no pasara nada a sabiendas que allí, frente a la plaza de las Nieves, en el corazón de Bogotá, los ladrones están siempre al acecho de una oportunidad para hacerse de lo ajeno. En todo caso la dejé amarrada con candado, pero sin despegar un solo minuto los ojos de la puerta de entrada de ese sitio. Hice como que daba una vuelta y cuando regresé, tres minutos después, me cobró 500 pesos. De hecho por poco salgo sin pagar porque el cuidador ni se dio cuenta cuando entré.

‘Ese precio es viejo’

Luego fui a otro parqueadero que está más hacia el sur, cerca de la calle 19, en un edificio donde otrora funcionó el viejo teatro Lux. Me recibió el sonido enloquecedor de un parlante a todo volumen que bramaba música tropical de una emisora popular. Vi que en la cartelera de precios decía: “Ciclas: 10 pesos el minuto”. Menos me demoré en bajar de la bici cuando me advirtieron: “ese no es el precio, ese es un precio viejo”.



“Pero dice 10 pesos”, reclamé de buena manera, para evitar trifulca porque a los periodistas la trifulca nos persigue.



“Como que está con la tarifa vieja todavía, a 15 pesos el minuto”, dijo otro hombre que apareció en escena y quien al parecer hace las veces de administrador. Y al aclararle que en el aviso decía 10 pesos, argumentó que “el que hizo el aviso, lo hizo mal”, dice el dependiente del sitio.



También estuve en parqueaderos del norte de la ciudad.



En la calle 85 con carrera 12, un despachador me cobró “dos mil pesos lo que se demore”, pero después me mandó a la competencia porque allá, dijo, sí tienen cicloparqueaderos con candado. Al pasar la calle, algo me llamó la atención del dependiente de este nuevo parqueadero: el hombre, antes de darme un precio, se asomó a la tabla oficial y me señaló: “10 pesos el minuto”, con candado de seguridad y recibo. Eso me sorprendió.



Su nombre es Manuel Solano, quien me dijo que era nuevo en el oficio y que la orden de la compañía era asegurar las bicicletas con unos candados de seguridad tan poderosos que al lado de mi bicicleta había muchas de gama alta. Además, por esos lados hay centros comerciales que no cobran ni un peso por el servicio.

Durante varios días estuvimos consultando en los parqueaderos públicos que operan en la ciudad y lo que se evidencia es un desorden generalizado. Hay sitios, como nos sucedió en el parqueadero que está justo en la parte posterior de la Alcaldía Mayor, donde un hombre, de forma graciosa, se depila la nariz y casi que sin quitar la mirada del espejo, nos negó el servicio. También encontramos gente amable donde nos cobraron mil pesos el día o sitios tan clandestinos que lo mejor era no arriesgarse.

Hay más de 8.590 cupos

Un informe solicitado por EL TIEMPO a la Secretaría de Gobierno señala que desde que entró en vigencia el nuevo Código de Policía, los uniformados han impuesto 91 sanciones de cierre temporal a parqueaderos por no cumplir con la reglamentación.



Esa función era de los alcaldes locales, pero ahora está en manos de los uniformados.



Se calcula que en Bogotá hay, a la fecha, 2.144 parqueaderos, 75 más que en el 2016. En total se han realizado 1.896 visitas de verificación donde se logró establecer que hay 8.590 cupos para bicicletas.

Según el artículo 3 del numeral 9 del Decreto 036 del 2004, los parqueaderos abiertos a partir de esa fecha “deben destinar por cada 10 parqueaderos de vehículos 1 para bicicletas; cuando los parqueaderos tengan un numero de cupos inferior a 120, el mínimo de estacionamientos para bicicletas será 12”, advierte Gobierno.

Quejas se deben interponer en el CAI

Los ciudadanos que tengan incidentes con parqueaderos deben poner la queja en el CAI. La competencia es del comandante, quien puede imponer sanciones como un cierre temporal de 1 a 10 días y una multa tipo 4, que son alrededor de 232.000 pesos.

A la fecha se han impartido 91 medidas preventivas porque no están al día con alguno de los requisitos.



En la actualidad se adelanta la campaña pedagógica ‘parqueadero al día’ que busca que cumplan la normatividad.



Claudio Castrillón, abogado experto en el tema, dijo que si el parqueadero no entrega recibo y la bicicleta se pierde, este debe responder. Agregó que las sanciones van hasta 2.000 salarios mínimos diarios legales vigentes y el cierre temporal o total del establecimiento.





HUGO PARRA

Redactor de EL TIEMPO