El drama de un iraquí que llegó a Colombia para volver a ver su esposa

Hussam Att llegó a Colombia con la esperanza de reencontrarse con su familia. Después de un vuelo de más de 8 horas desde Turquía, este hombre de origen iraquí pisó Bogotá con el deseo de huir de la guerra.



Llegó con alegría, pues después de 5 años iba a volver a ver a su esposa Ryam Hady, el amor de su vida.

Pero el entusiasmo y la esperanza acabaron pronto. Apenas Hussam tocó territorio colombiano, Migración Colombia lo detuvo en el aeropuerto El Dorado porque no tenía visa para entrar al país.



Lo único que lo acompañó fue una carta que estaba en su bolsillo. Esta decía que había huido de Irak por el conflicto que se vive en oriente próximo, por tantas muertes, y en general, por la situación de guerra presente en esta parte del mundo.



Este joven también escribió en la carta que quería un lugar digno para vivir y un lugar para cumplir su mayor sueño: conformar una familia.

Sin embargo, a pesar de su explicación y de su fuerte deseo por quedarse aquí, Hussam fue detenido y llevado a la sala de migraciones, lugar donde permaneció por 12 horas junto a cuatro personas más provenientes de diferentes países. No estaba solo, pero tenía hambre y frío. Hussam, estuvo todo el tiempo horrorizado pues no quería volver a su país.



A unos cuantos metros, sin poder verse, estuvo siempre Ryam. Con su mirada llena de desespero, pidió por largas horas ayuda entre la gente.



Durante bastante tiempo la joven recorrió el aeropuerto en búsqueda de una solución, pues si la situación de Husam no se arreglaba pronto, este iba a ser devuelto a Turquía. Si en dos días no lo soltaban, ellos no iban a poder pasar, como siempre lo han soñado, el resto de su vida juntos.



“Por qué nos hacen esto ¿es porque somos musulmanes?” así reclamó Ryam.

El reencuentro

Luego de preguntar continuamente por Hussam, su estado y cuál podría ser la posible solución, llegó la noticia esperada: Migración Colombia se pronunció y confirmó que Husam iba a poder quedarse en Colombia.



Ryam lloró, se abrazó con sus padres y agradeció porque sus sueños sí podrían hacerse realidad.



Alrededor de las 10 de la noche de este miércoles, Hussam fue dejado en libertad. A esa hora, el joven iraquí, exhausto, pudo reencontrarse con su esposa. Lo primero que hizo fue abrazarla y darle ese beso que desde hace tantos años esperaban los dos con ansias.

Hussam fue liberado alrededor de las diez de la noche. La pareja pudo abrazarse y darse ese beso que deseaban desde hace cinco años. Foto: Andrea Hernández Bacca

Juan Manuel Caicedo, jefe de prensa del director Migración Colombia, le explicó a ELTIEMPO.COM que Husam fue puesto en libertad porque la entidad pudo constatar que el hombre no había sido parte de una red de tráfico de migrantes y que su esposa está radicada en Colombia con visa de refugiada.



“Lo más importante para Migración Colombia es la reagrupación familiar”, dijo Caicedo.



Tras ser aceptado en territorio colombiano, el joven iraquí tendrá que solicitar refugio formalmente y presentarse ante la Cancillería.

Como Hussam, decenas de personas llegan a nuestro país para huir de la guerra. Este, solamente es el drama de un migrante entre miles que desean reencontrarse con su familia y poder dejar atrás un pasado lleno de miedo, terror y violencia.



ANDREA HERNÁNDEZ BACCA

ELTIEMPO.COMandbac@eltiempo.com