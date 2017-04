Investigan masacre de cuatro personas en bar de Fontibón

Cuando Quintialino Pineda ingresó al bar Oxígeno, ubicado en la carrera 100 con calle 25G –localidad de Fontibón– se encontró con una escena dantesca: su hermano, su cuñada y dos de los trabajadores estaban muertos. Uno más estaba agonizando, pues le habían propinado 17 puñaladas.



“Todos estaban bocabajo y con las manos atadas y llenos de sangre; incluso el que estaba con vida tenía las manos amarradas, pero estaba sentado en un sofá”, contó Pineda, quien agregó que los homicidas se llevaron el dinero que había producido el bar esa noche.

Pineda acudió al establecimiento porque se extrañó de que su hermano no hubiese llegado a la casa en la mañana del domingo 5 de marzo.



En total, fueron cuatro personas muertas y otra con heridas de gravedad, las encontradas dentro del bar. Los hechos están siendo investigados por la Seccional de Policía Judicial (Sijín) a fin de dar con los responsables.



Todas las víctimas de este múltiple homicidio presentaban heridas con arma blanca; la persona que resultó herida fue trasladada a un centro asistencial, de acuerdo con las autoridades. El hombre está bajo la protección de la Policía y su pronóstico es reservado.



El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Dairo Hernán Puentes Bedoya, afirmó que las autoridades fueron al establecimiento nocturno, tras haber sido alertados por Pineda. “El familiar llamó al 123 porque encontró los cuerpos cuando fue a buscar a su hermano. La policía fue hasta la discoteca a verificar la situación, y encuentra sangre en el lugar; una vez ingresan descubren cuatro cuerpos, entre ellos el de una mujer, todos mayores de edad”, confirmó el comandante Puentes.



Por su parte, la madre de uno de los trabajadores del bar que falleció pidió que den con los asesinos de su hijo. “Mi hijo era mesero, llevaba solo un mes y medio trabajando allá. Esto es muy doloroso, solo pido que se haga justicia”, dijo llorando la mujer.



A su vez, uno de los trabajadores del bar afirmó que el negocio cerró un poco después de la una de la mañana. “El bar estuvo lleno hasta 1 a. m. Todas las mesas estaban llenas y había gente de pie bailando. Yo me fui a esa hora. Ellos se quedan más tiempo limpiando y cerrando la caja”, contó el hombre, quien prefirió no dar su identidad.



La alcaldesa de la localidad de Fontibón, Johanna Bocanegra, afirmó que estos lamentables hechos se presentaron después de 90 días sin homicidios en la localidad, y que las autoridades ya recogieron material probatorio, entre estos los videos de las cámaras de seguridad del sector.



VANESSA PEREA BONILLA

Redacción EL TIEMPO ZONA