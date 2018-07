Investigan los confusos hechos en que murió ahijado de Clara López

Una de las víctimas, en la oleada de violencia que se registró el pasado domingo 8 de julio en la ciudad, fue Mario Felipe Chávez, un joven de 21 años estudiante de la Universidad Santo Tomás, y además ahijado de la excandidata a la vicepresidencia del país, Clara López Obregón.

El estudiante universitario se encontraba haciendo ejercicio acompañado de dos amigos en el parque Mayorca II, en el barrio Capellanía de la localidad de Fontibón, cuando, sobre las 7 de la noche, fue abordado por dos desconocidos que le dispararon con arma de fuego en dos oportunidades.

El joven fue trasladado de inmediato al hospital de esta localidad, pero, pese a los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida, murió por la gravedad de las heridas.



“La inseguridad golpea a la puerta y nos dice que todos los ciudadanos tenemos que hacer algo. No podemos permitir que esta ciudad siga en esta situación. Que un muchacho no pueda salir a hacer ejercicio porque se encuentra con la muerte”, manifestó Clara López desde el centro médico.



Por su parte, el mayor coronel Carlos Alberto Valencia, comandante de la Policía de Fontibón, aclaró que ya están tras la pista de los agresores para aclarar los confusos sucesos.



“Ya estamos adelantando las investigaciones correspondientes por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá con el grupo de homicidios de la Sijín con cámaras de video y labores de vecindario para esclarecer los hechos”, sostuvo el oficial.



Por último, la excandidata vicepresidencial, en medio del dolor por lo sucedido a su allegado, pidió justicia y solicitó a las autoridades aclarar lo antes posible lo sucedido.



“Era hijo mío adoptivo, mi ahijado, estoy destrozada pero no tanto como su familia directa que no hay quién los consuele”, lamentó López.

