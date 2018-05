Investigan presuntas amenazas a venezolanos en Subachoque

Pese a que cerca de 90 venezolanos fueron censados y trabajarían de manera legal en Subachoque, Cundinamarca, entre 300 y 400 estima la Alcaldía de esta población que a diario llegan a trabajar de manera informal, a esta población ubicada al noroccidente del departamento.

La situación ha generado tensión en la comunidad. Según su alcalde, Guillermo Cortés, se han presentado riñas esporádicas entre venezolanos y subachoqueños, y ya hay una situación que le preocupa más: el hacinamiento en las viviendas.



"Hemos encontrado que entre 13 y 15 personas pueden vivir en arriendo en una vivienda, lo que nos inquieta. Ya hemos socializado con los propietarios de las viviendas, pues esta situación no se debe presentar", indicó el mandatario.



Sin embargo, la situación empeoró cuando desde hace unas semanas, por redes sociales y por Whatsapp, comenzaron a circular audios en los que se amenazaba la vida de los venezolanos. "Les damos dos semanas para irse", decía uno de ellos.



Esto se sumó a un caso de feminicidio que ocurrió entre una familia de venezolanos. El esposo de la mujer la asesinó, y luego se quitó la vida, hecho que consternó a la población, dados los pocos casos que se han registrado en la población.



Por ejemplo, el año pasado se presentó un suicidio, y en el 2016, solo un homicidio, según datos del Instituto de Medicina Legal.

Las medidas

Guillermo Cortés, alcalde la población, indicó que por lo anterior citó a un consejo de Seguridad, al que invitó también Migración Colombia, para que esta entidad socializara con los habitantes de Subachoque cómo se debe proceder a la acogida de personas extranjeras.



"Es falso que la Alcaldía pondrá multas si reciben a venezolanos que no tienen papeles al día. Lo que socializó Migración Colombia es que se puede acarrear en multas si, por ejemplo, no se les registra al tercer día de la llegada a un hostal en una plataforma de esta entidad. La Alcaldía no es la que pone multas y no estamos frenando la ayuda a los extranjeros que llegan", aclaró el funcionario.



Este no es el único municipio al que han migrado los ciudadanos de Venezuela que llegan al país. Por ejemplo, la Calera ha contabilizado más de 100 habitantes de este municipio, y mientras en Chía y Soacha se adelantaron censos para conocer cuántos extranjeros llegaron a sus poblaciones y cuántos cuentan con papeles al día.



BOGOTÁ

